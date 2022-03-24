https://sputnik-georgia.ru/20220324/investor-rastorg-kontrakt-s-pravitelstvom-gruzii-po-namakhvani-ges-265472443.html

Инвестор расторг контракт с правительством Грузии по Намахвани ГЭС

Инвестор расторг контракт с правительством Грузии по Намахвани ГЭС

Разрыв произошел из-за невыполнения правительством Грузии взятых на себя обязательств и форс-мажорных обстоятельств, говорится в отчете компании 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T17:01+0400

2022-03-24T17:01+0400

2022-03-24T17:53+0400

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протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Турецкая компания Enka Renewables LLC официально расторгла контракт с правительством Грузии о строительстве Намахвани ГЭС на западе страны, говорится в финансовом отчете за 2021 год, опубликованном ENKA Insaat.ENKA в сентябре 2021 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Согласно сообщению, инвестиционное соглашение между правительством Грузии, в частности АО "Фонд развития энергетики Грузии", и Enka Renewables о разработке, строительстве, владении и эксплуатации Намахвани ГЭС (Namakhvan JSC) официально расторгнуто.Как говорится в отчете, решение было принято из-за невыполнения правительством Грузии взятых на себя обязательств и форс-мажорных обстоятельств.Всего Enka планировала инвестировать в Грузию 800 миллионов для строительства Намахвани ГЭС.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.Строительство ГЭС вызвало протест среди части населения Рионского ущелья. Волна акций протеста весной 2021 года захватила крупные города Грузии и добралась до Тбилиси. Масштабы протеста движения "Защитников Рионского ущелья" со временем уменьшились. Но несколько десятков человек и сегодня живут в палатках у места строительства плотины.

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грузия, новости, экономика, протесты вокруг строительства намахвани гэс