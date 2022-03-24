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Иванишвили выиграл суд против Credit Suisse и получит 500 млн долларов
Иванишвили выиграл суд против Credit Suisse и получит 500 млн долларов
Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T17:34+0400
2022-03-24T17:34+0400
2022-03-24T18:00+0400
грузия
новости
бидзина иванишвили
financial times
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский миллиардер, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов, сообщает издание Financial Times.В швейцарском банке уже подтвердили информацию о проигранном деле и заявили, что готовы взять на себя обязательства по иску.Основанием для тяжбы с Credit Suisse стал приговор бывшему менеджеру банка Патрису Лескодрону, которого признали виновным в злоупотреблении доверием клиентов и создании мошеннической схемы и отправили в тюрьму на пять лет. Лескодрон управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили.Следствию тогда удалось доказать, что в течение шести лет банкир занимался неавторизованными инвестициями и покупал акции иностранных компаний от имени своих клиентов. Чтобы скрыть свои действия, он подделывал подписи на договорах, фальсифицировал кредитные соглашения, вводил клиентов в заблуждение по поводу размеров их счетов и обходил систему надзора Credit Suisse.Обманувший Иванишвили банкир сядет в тюрьму >>Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.На сегодняшний день состояние грузинского миллиардера оценивается в 4,8 миллиарда долларов и он занимает 589 строчку списке миллиардеров Forbes.
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грузия, новости, бидзина иванишвили, financial times
Иванишвили выиграл суд против Credit Suisse и получит 500 млн долларов
17:34 24.03.2022 (обновлено: 18:00 24.03.2022) Подписаться на
Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский миллиардер, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов, сообщает издание Financial Times.
В швейцарском банке уже подтвердили информацию о проигранном деле и заявили, что готовы взять на себя обязательства по иску.
"Мы рассмотрим, потребуются ли какие-либо дополнительные резервы, в рамках отчета за первый квартал, который должен быть опубликован 27 апреля 2022 года", – сказано в заявлении
банка.
Основанием для тяжбы с Credit Suisse стал приговор бывшему менеджеру банка Патрису Лескодрону, которого признали виновным в злоупотреблении доверием клиентов и создании мошеннической схемы и отправили в тюрьму на пять лет. Лескодрон управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили.
Следствию тогда удалось доказать, что в течение шести лет банкир занимался неавторизованными инвестициями и покупал акции иностранных компаний от имени своих клиентов. Чтобы скрыть свои действия, он подделывал подписи на договорах, фальсифицировал кредитные соглашения, вводил клиентов в заблуждение по поводу размеров их счетов и обходил систему надзора Credit Suisse.
Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.
Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.
На сегодняшний день состояние грузинского миллиардера оценивается в 4,8 миллиарда долларов и он занимает 589 строчку списке миллиардеров Forbes.