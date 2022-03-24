https://sputnik-georgia.ru/20220324/ivanishvili-vyigral-v-sude-protiv-credit-suisse-i-poluchit-500-millionov-dollarov-265472997.html

Иванишвили выиграл суд против Credit Suisse и получит 500 млн долларов

Иванишвили выиграл суд против Credit Suisse и получит 500 млн долларов

Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T17:34+0400

2022-03-24T17:34+0400

2022-03-24T18:00+0400

грузия

новости

бидзина иванишвили

financial times

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский миллиардер, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов, сообщает издание Financial Times.В швейцарском банке уже подтвердили информацию о проигранном деле и заявили, что готовы взять на себя обязательства по иску.Основанием для тяжбы с Credit Suisse стал приговор бывшему менеджеру банка Патрису Лескодрону, которого признали виновным в злоупотреблении доверием клиентов и создании мошеннической схемы и отправили в тюрьму на пять лет. Лескодрон управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили.Следствию тогда удалось доказать, что в течение шести лет банкир занимался неавторизованными инвестициями и покупал акции иностранных компаний от имени своих клиентов. Чтобы скрыть свои действия, он подделывал подписи на договорах, фальсифицировал кредитные соглашения, вводил клиентов в заблуждение по поводу размеров их счетов и обходил систему надзора Credit Suisse.Обманувший Иванишвили банкир сядет в тюрьму >>Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.На сегодняшний день состояние грузинского миллиардера оценивается в 4,8 миллиарда долларов и он занимает 589 строчку списке миллиардеров Forbes.

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