https://sputnik-georgia.ru/20220324/kak-oformit-kartu-v-gruzii--instruktsiya-dlya-inostrannykh-grazhdan-265442178.html

Как оформить карту в Грузии – инструкция для иностранных граждан

Как оформить карту в Грузии – инструкция для иностранных граждан

Иностранным гражданам выгодно оформить банковскую карту в Грузии, чтобы облегчить и ускорить расчеты внутри страны, а также снизить размеры комиссии, особенно если они планируют вести здесь бизнес

2022-03-24T06:06+0400

2022-03-24T06:06+0400

2022-03-24T06:06+0400

справки

коммерческие банки

грузия

новости

общество

tbc bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23677/61/236776188_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2530c38a3d0d2df8d1064c92844b727d.jpg

Оформить карту в Грузии иностранный гражданин сможет достаточно легко, быстро и недорого. Sputnik Грузия публикует инструкцию для иностранных граждан о том, как оформить карту в Грузии.Как оформить карту в Грузии?Чтобы оформить карту в Грузии, сначала нужно выбрать местный банк, услугами которого вы хотите пользоваться. В Грузии широкий выбор банков – крупнейшими из них являются TBC Bank и Bank of Georgia.Расположение филиалов этих банков, которые предлагают потребителям практически идентичный сервис, являются самыми удобными в стране.Чтобы оформить карту иностранному гражданину необходимо лично посетить филиал банка – предъявить загранпаспорт и подать заявку на регистрацию счета.В TBC Bank сообщили, что исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, к каждому иностранному гражданину применяется индивидуальный подход. Подробную информацию клиент получит в конкретном филиале банка при подаче заявки на оформление карты.Счет иностранному гражданину откроют за два-три рабочих дня после заполнения специальной анкеты-клиента.Следует также быть готовым к ответам на ряд вопросов, такие как: каковы цели открытия счета в данном банке и оформления карты, каковы источники происхождения средств, которые будут на него зачислены и так далее.Банк не потребует минимального депозита для открытия счета, в отличие от большинства международных счетов для иностранных граждан. Ежемесячно нужно будет вносить небольшую плату за ведение банковского счета – точная сумма зависит от выбранного банка и от уровня обслуживания счета. В Грузии все банковские счета используют международный формат IBAN – это позволяет без проблем и быстро переводить средства.После регистрации счета вы можете оформить карту, которая будет готова на следующий день после подачи заявки. Готовую карту вы сможете получить в любом отделении банка на ваш выбор.Платежные карты в Грузии могут быть как моновалютными: лари, USD, EUR, GBP, так и мультивалютными, которые включают все вышеуказанные валюты. Счета также можно открыть и в других менее известных валютах.Банки предлагают мобильные приложения для мобильного банкинга, а также интернет-банкинга, поэтому отслеживать свои средства вы можете из любой точки мира.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , коммерческие банки, грузия, новости, общество, tbc bank