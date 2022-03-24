Как оформить карту в Грузии – инструкция для иностранных граждан
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev/
Иностранным гражданам выгодно оформить банковскую карту в Грузии, чтобы облегчить и ускорить расчеты внутри страны, а также снизить размеры комиссии, особенно если они планируют вести здесь бизнес
Оформить карту в Грузии иностранный гражданин сможет достаточно легко, быстро и недорого. Sputnik Грузия публикует инструкцию для иностранных граждан о том, как оформить карту в Грузии.
Как оформить карту в Грузии?
Чтобы оформить карту в Грузии, сначала нужно выбрать местный банк, услугами которого вы хотите пользоваться. В Грузии широкий выбор банков – крупнейшими из них являются TBC Bank и Bank of Georgia.
Расположение филиалов этих банков, которые предлагают потребителям практически идентичный сервис, являются самыми удобными в стране.
В банках Грузии иностранные граждане могут открыть счет и оформить платежную карту международных систем Visa и MasterCard, а в Bank of Georgia – еще и American Express.
Чтобы оформить карту иностранному гражданину необходимо лично посетить филиал банка – предъявить загранпаспорт и подать заявку на регистрацию счета.
В TBC Bank сообщили, что исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, к каждому иностранному гражданину применяется индивидуальный подход. Подробную информацию клиент получит в конкретном филиале банка при подаче заявки на оформление карты.
© photo: Sputnik / Grigory SysoevБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Счет иностранному гражданину откроют за два-три рабочих дня после заполнения специальной анкеты-клиента.
Следует также быть готовым к ответам на ряд вопросов, такие как: каковы цели открытия счета в данном банке и оформления карты, каковы источники происхождения средств, которые будут на него зачислены и так далее.
Например, в Bank of Georgia иностранные граждане должны подтвердить происхождение денежных средств, подлежащих размещению в банке, представить выписку с банковского счета за последние шесть месяцев на английском языке, а также представить справку с места работы или трудовой договор с работодателем.
Банк не потребует минимального депозита для открытия счета, в отличие от большинства международных счетов для иностранных граждан. Ежемесячно нужно будет вносить небольшую плату за ведение банковского счета – точная сумма зависит от выбранного банка и от уровня обслуживания счета.
В Грузии все банковские счета используют международный формат IBAN – это позволяет без проблем и быстро переводить средства.
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov/
После регистрации счета вы можете оформить карту, которая будет готова на следующий день после подачи заявки. Готовую карту вы сможете получить в любом отделении банка на ваш выбор.
Платежные карты в Грузии могут быть как моновалютными: лари, USD, EUR, GBP, так и мультивалютными, которые включают все вышеуказанные валюты. Счета также можно открыть и в других менее известных валютах.
Банки предлагают мобильные приложения для мобильного банкинга, а также интернет-банкинга, поэтому отслеживать свои средства вы можете из любой точки мира.
Материал подготовлен на основе открытых источников