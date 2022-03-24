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Когда распогодится в Тбилиси? Прогноз синоптиков
Когда распогодится в Тбилиси? Прогноз синоптиков
Первый месяц весны в Грузии выдался довольно холодным и снежным 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T15:17+0400
2022-03-24T15:17+0400
2022-03-24T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют прояснение погоды в Тбилиси с 25 марта, сообщает Национальное агентство окружающей среды.С 25 марта в столице Грузии больше не будет осадков. Температура воздуха днем поднимется до 8 градусов, а ночью упадет до минус одного градуса.Март в Грузии выдался довольно холодным и снежным. Температура воздуха в определенные дни падала до минус 3-5 градусов.Из-за непогоды, метели, сугробов и гололеда на определенных участках автомобильных дорог Грузии действуют специальные режимы.
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погода, грузия, новости
Когда распогодится в Тбилиси? Прогноз синоптиков
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Первый месяц весны в Грузии выдался довольно холодным и снежным
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют прояснение погоды в Тбилиси с 25 марта, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
С 25 марта в столице Грузии больше не будет осадков. Температура воздуха днем поднимется до 8 градусов, а ночью упадет до минус одного градуса.
Март в Грузии выдался довольно холодным и снежным. Температура воздуха в определенные дни падала до минус 3-5 градусов.
Из-за непогоды, метели, сугробов и гололеда на определенных участках автомобильных дорог Грузии действуют специальные режимы.