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Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси
Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси
В качестве солистки выступит юная грузинская пианистка Анаит Стельмашова 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T09:52+0400
2022-03-24T09:52+0400
2022-03-24T09:52+0400
культура
грузия
новости
тбилисский симфонический оркестр
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет 26 марта в Тбилисском центре музыки и культуры Джансуга Кахидзе.На вечере Тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Давида Мукерия исполнит симфонию Бизе "До мажор" и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Листа.В качестве солистки выступит юная грузинская пианистка из города Ахалкалаки Анаит Стельмашова.Анаит родилась в 2006 году в Ахалкалаки, занимается музыкой с 6 лет. С 2017 года учится в Центральном музыкальном училище имени Е. Микеладзе в Тбилиси.Несмотря на юный возраст, Стельмашова уже выступала с Академическим симфоническим оркестром московской филармонии, Армянским национальным филармоническим оркестром, Батумским симфоническим оркестром.Пианистка также является лауреатом IV международного конкурса-фестиваля юных и молодых пианистов имени А. Бабаджаняна в Армении, V международного фестиваля Batumi Music Fest в Грузии, Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик". Также пианистка участвовала в международных конкурсах в США, Франции и Канаде. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр
Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси
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В качестве солистки выступит юная грузинская пианистка Анаит Стельмашова
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет 26 марта в Тбилисском центре музыки и культуры Джансуга Кахидзе.
На вечере Тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Давида Мукерия исполнит
симфонию Бизе "До мажор" и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Листа.
В качестве солистки выступит юная грузинская пианистка из города Ахалкалаки Анаит Стельмашова.
Анаит родилась в 2006 году в Ахалкалаки, занимается музыкой с 6 лет. С 2017 года учится в Центральном музыкальном училище имени Е. Микеладзе в Тбилиси.
Несмотря на юный возраст, Стельмашова уже выступала с Академическим симфоническим оркестром московской филармонии, Армянским национальным филармоническим оркестром, Батумским симфоническим оркестром.
Пианистка также является лауреатом IV международного конкурса-фестиваля юных и молодых пианистов имени А. Бабаджаняна в Армении, V международного фестиваля Batumi Music Fest в Грузии, Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик". Также пианистка участвовала в международных конкурсах в США, Франции и Канаде.
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