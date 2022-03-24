https://sputnik-georgia.ru/20220324/kontsert-simfonicheskoy-muzyki-proydet-v-tbilisi-265377368.html

Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси

Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси

В качестве солистки выступит юная грузинская пианистка Анаит Стельмашова 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T09:52+0400

2022-03-24T09:52+0400

2022-03-24T09:52+0400

культура

грузия

новости

тбилисский симфонический оркестр

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет 26 марта в Тбилисском центре музыки и культуры Джансуга Кахидзе.На вечере Тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Давида Мукерия исполнит симфонию Бизе "До мажор" и Концерт для фортепиано с оркестром №2 Листа.В качестве солистки выступит юная грузинская пианистка из города Ахалкалаки Анаит Стельмашова.Анаит родилась в 2006 году в Ахалкалаки, занимается музыкой с 6 лет. С 2017 года учится в Центральном музыкальном училище имени Е. Микеладзе в Тбилиси.Несмотря на юный возраст, Стельмашова уже выступала с Академическим симфоническим оркестром московской филармонии, Армянским национальным филармоническим оркестром, Батумским симфоническим оркестром.Пианистка также является лауреатом IV международного конкурса-фестиваля юных и молодых пианистов имени А. Бабаджаняна в Армении, V международного фестиваля Batumi Music Fest в Грузии, Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик". Также пианистка участвовала в международных конкурсах в США, Франции и Канаде. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр