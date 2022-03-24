https://sputnik-georgia.ru/20220324/meriya-vystavit-na-auktsion-ploschadi-v-istoricheskoy-chasti-tbilisi-265443393.html

Мэрия выставит на аукцион площади в исторической части Тбилиси

Мэрия выставит на аукцион площади в исторической части Тбилиси

Однако столичные власти будут контролировать, чтобы на этом месте не появились "неприемлемые для города объекты" 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T07:31+0400

2022-03-24T07:31+0400

2022-03-24T08:33+0400

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ираклий хмаладзе

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Муниципальные площади на территории площади Гудиашвили в исторической части Тбилиси будут проданы на аукционе, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Обновленную площадь Гудиашвили открыли в октябре прошлого года. В рамках проекта отремонтировано и восстановлено около 30 зданий, в том числе 22 объекта культурного наследия. Как отметил Каладзе, частному сектору будет предоставлена возможность использовать для бизнес-деятельности территорию, которая является собственностью мэрии.По словам мэра, площадь Гудиашвили должна превратиться в центр притяжения.Каладзе уже поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе начать работу в этом направлении, связаться с бизнес-сектором, подготовить презентации и как можно скорее выставить площади на аукцион.Мэрия Тбилиси и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект "Новый Тифлис", цель которого – создание туристического маршрута в исторической части грузинской столицы. Восстановление площади Гудиашвили и прилегающей к ней территории являются частью этой программы.На данный момент ведутся работы второго этапа проекта, в рамках которого будет отреставрировано 16 домов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, ираклий хмаладзе, тбилиси, каха каладзе