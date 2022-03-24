https://sputnik-georgia.ru/20220324/minzdrav-gruzii-preduprezhdaet-chto-nuzhno-znat-o-medikamentakh-iz-turtsii-265464083.html

Что делать, если не удается купить турецкие лекарства? Ответ Минздрава Грузии

Что делать, если не удается купить турецкие лекарства? Ответ Минздрава Грузии

С целью предотвращения недобросовестных действий в ведомстве работает горячая линия – 1505 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Минздрав Грузии призывает граждан обращаться в ведомство в случае возникновения каких-либо препятствий в связи с приобретением медикаментов, импортированных из Турции.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию уже поступили медикаменты около 50 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.Граждане могут звонить на горячую линию Минздрава (1505), если у них возникнут сложности с приобретением турецких лекарств в грузинских аптеках, либо если не смогут получить от фармкомпаний информацию о месте продажи и стоимости того или иного препарата.Граждане также могут отправить соответствующее сообщение на электронную почту Минздрава: info@moh.gov.ge. Соответствующая служба министерства незамедлительно отреагирует на выявленный факт, сказано в сообщении Минздрава.Со списком импортированных из Турции лекарств можно ознакомиться здесь.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.Гарибашвили еще в ноябре 2021 года признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.

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грузия, турция, министерство здравоохранения грузии, новости, общество