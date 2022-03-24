https://sputnik-georgia.ru/20220324/mvd-raskrylo-ubiystvo-na-zapade-gruzii-265468186.html

МВД раскрыло убийство на западе Грузии

МВД раскрыло убийство на западе Грузии

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T14:46+0400

2022-03-24T14:46+0400

2022-03-24T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли умышленное убийство в городе Поти – задержан 30-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, во время ссоры обвиняемый нанес своему знакомому ровеснику повреждения тупым предметом и скрылся с места происшествия.Случай произошел в квартире жертвы. В результате полученных повреждений молодой мужчина скончался на месте.Полиция задержала обвиняемого спустя несколько минут в городе Поти. На месте преступления обнаружено орудие убийства.Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, поти