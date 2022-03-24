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МВД раскрыло убийство на западе Грузии
МВД раскрыло убийство на западе Грузии
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T14:46+0400
2022-03-24T14:46+0400
2022-03-24T14:46+0400
происшествия
новости
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поти
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли умышленное убийство в городе Поти – задержан 30-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, во время ссоры обвиняемый нанес своему знакомому ровеснику повреждения тупым предметом и скрылся с места происшествия.Случай произошел в квартире жертвы. В результате полученных повреждений молодой мужчина скончался на месте.Полиция задержала обвиняемого спустя несколько минут в городе Поти. На месте преступления обнаружено орудие убийства.Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, поти
МВД раскрыло убийство на западе Грузии
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Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли умышленное убийство в городе Поти – задержан 30-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным
следствия, во время ссоры обвиняемый нанес своему знакомому ровеснику повреждения тупым предметом и скрылся с места происшествия.
Случай произошел в квартире жертвы. В результате полученных повреждений молодой мужчина скончался на месте.
Полиция задержала обвиняемого спустя несколько минут в городе Поти. На месте преступления обнаружено орудие убийства.
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.