https://sputnik-georgia.ru/20220324/spravochnik-neobkhodimykh-nomerov-v-gruzii-265480372.html
Справочник необходимых номеров в Грузии
Справочник необходимых номеров в Грузии
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете все необходимые номера в следующих категориях: коммунальные службы, транспорт, интернет и мобильная связь 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T21:17+0400
2022-03-24T21:17+0400
2022-03-24T21:17+0400
грузия
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Тбилиси и регионы страны обслуживают разные энерго- и газораспределительные компании, в инфографике Sputnik Грузия вы найдете основные из них.В стране находится три международных аэропорта в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси (Имерети), в инфографике вы узнаете номера справочных служб.В Грузии функционируют три оператора мобильной связи, их контакты вы также найдете - номера "горячих линий".
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грузия, общество, инфографика, инфографика
Справочник необходимых номеров в Грузии
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете все необходимые номера в следующих категориях: коммунальные службы, транспорт, интернет и мобильная связь
Тбилиси и регионы страны обслуживают разные энерго- и газораспределительные компании, в инфографике Sputnik Грузия вы найдете основные из них.
В стране находится три международных аэропорта в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси (Имерети), в инфографике вы узнаете номера справочных служб.
В Грузии функционируют три оператора мобильной связи, их контакты вы также найдете - номера "горячих линий".