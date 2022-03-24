https://sputnik-georgia.ru/20220324/strany-nato-soglasilis-uvelichit-voennye-raskhody-265478033.html

Страны НАТО согласились увеличить военные расходы

Страны НАТО согласились увеличить военные расходы

Лидеры стран НАТО согласились продлить срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T19:42+0400

2022-03-24T19:42+0400

2022-03-24T19:42+0400

в мире

новости

политика

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23072/20/230722034_0:226:3083:1960_1920x0_80_0_0_0df5138676f0ee9aea0213d59a2348ab.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам саммита стран блока в Брюсселе."Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", - говорится в документе.Кроме того, лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, говорится в заявлении.Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники усилили собственную защиту против потенциальных химических, биологических и ядерных угроз в связи с ситуацией на Украине."Мы также повысили готовность союзников к химическим, биологическим и ядерным угрозам. Наш главный военный командующий генерал Волтерс активировал химические, биологические, радиологические, ядерные оборонительные элементы НАТО. Союзники разместят дополнительные химические, биологические, ядерные оборонительные элементы, чтобы усилить наши новые и существующие боевые группы", - сообщил он на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе.Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил Столтенберг в Twitter."Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов", - написал он.В этом году у Столтенберга истекает срок нахождения на посту генсека НАТО. Правительство Норвегии 4 февраля приняло решение назначить Столтенберга на должность главы Центробанка после того, как он уйдет с поста руководителя альянса. Ожидалось, что он вступит в новую должность 1 декабря этого года. До этого членам альянса предстояло определиться с новым генеральным секретарем.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, нато, йенс столтенберг