https://sputnik-georgia.ru/20220324/uchenye-otmetili-silnoe-uvelichenie-skorosti-tayaniya-lednikov-elbrusa-265462496.html

Ученые отметили сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

Ученые отметили сильное увеличение скорости таяния ледников Эльбруса

В последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километра в год 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Ученые заметили опасную тенденцию: ледники Эльбруса стали деградировать аж в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год.Об этом говорится в недавно опубликованном докладе Росгидромета "Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год", пишет РИА Новости."Наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников с максимальной их шириной: Джикиуганкез (4,5 километра) и Большой Азау (3 километра) на склонах Эльбруса. Площади этих ледников уменьшились на 8,12 квадратных километра и 6,35 квадратных километра (29,2 и 32,4% соответственно), что в сумме составило 54,8% от общей убыли площади ледников Эльбруса за 1957-2020 годы – 26,4 квадратных километра (19,6%)", – сказано в сообщении.Отмечается, что в последние пять лет скорость деградации оледенения Эльбруса возросла в пять раз и достигла 1,25 квадратных километра в год.Ученые поясняют: в среднем длина ледников уменьшилась на 1,2 километра, а площадь долинных ледников – на 13,9% (разброс от 1-2 до 60%). При этом максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон.Дело в том, что в прошлом году Международная группа экспертов по изменению климата уже выпустила VI спецдоклад о состоянии климата планеты, где приводились данные о ледниках и снежном покрове Земли. Так вот в нем говорится, что ледники на горных вершинах тают почти везде за редким исключением, такое происходит на планете впервые за две тысячи лет.

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