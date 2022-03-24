https://sputnik-georgia.ru/20220324/v-adzharskom-uschele-gordzhomi-poyavitsya-konnaya-infrastruktura-265472694.html

В высокогорье Аджарии появится инфраструктура для конного туризма

В высокогорье Аджарии появится инфраструктура для конного туризма

Ущелье Горджоми имеет уникальный ландшафт и большой потенциал для развития конного туризма 24.03.2022, Sputnik Грузия

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аджария

туризм

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В ущелье Горджоми в высокогорье Аджарии планируется обустройство инфраструктуры для развития конного туризма, сообщает пресс-служба департамента туризма и курортов автономной республики.Проект предусматривает создание открытого манежа, адаптированного к окружающей среде, закрытой конюшни, амфитеатра, административного центра и круговых конных тропинок.На открытом манеже площадью 1 гектар ездить верхом смогут как любители, так и профессионалы.Агентство развития туристических продуктов департамента туризма и курортов Аджарии начнет обустройство инфраструктуры летом. На данном этапе идут проектные работы.В ведомстве отметили, что у ущелья Горджоми большой потенциал развития конного туризма. На сегодняшний день почти у каждой семьи в ущелье есть лошадь, всего около 150.Станет ли сказка былью: история грузинского всадника >>>Ущелье Горджоми имеет уникальный ландшафт и привлекательные пешеходные тропинки для приключенческого туризма, что является идеальным для езды верхом и ознакомления с природой.Ущелье находится приблизительно в 12 километрах от центра Хуло, и отличается древнейшими традициями. В ущелье по сей день можно встретить деревянные домики, построенные по старой технологии. Среди туристически интересных объектов называются деревянная мечеть, расположенная в центре села, и водопады.

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аджария, туризм, новости, грузия, хуло