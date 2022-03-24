https://sputnik-georgia.ru/20220324/v-gruzii-mozhet-vozniknut-defitsit-podsolnechnogo-masla-265482214.html

В Грузии может возникнуть дефицит подсолнечного масла

В Грузии может возникнуть дефицит подсолнечного масла

Экспорт подсолнечного масла с альтернативных рынков вызовет подорожание продукта из-за логистики, считает бизнесмен 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В Грузии может возникнуть дефицит подсолнечного масла из-за введения квот на экспорт в России, заявил президент Ассоциации дистрибьютеров Грузии Ива Чкония.Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. С 1 сентября в России действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. Она определяется как 70% от разницы между базовой ценой в размере $1000 за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента — $50 за тонну. Этот механизм действует до 31 августа 2022 года.По его словам, экспорт с альтернативных рынков вызовет подорожание из-за логистики."Поиск альтернативных рынков может затянуться, и фактор времени создаст дискомфорт", - сказал Чкония.По данным Национальной службы статистики Грузия в 2021 году закупила 32,6 тысячи тонн подсолнечного масла. Основными странами импортерами были Россия, Азербайджан, Украина, Турция и Италия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, продукты питания