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В Грузии стали реже болеть туберкулезом
В Грузии стали реже болеть туберкулезом
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T16:23+0400
2022-03-24T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В Грузии в течение последних десяти лет фиксируется тенденция значительного снижения заболеваемости всеми формами туберкулеза – в среднем 6.6% в год, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Этот день был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями.Согласно статитистике, показатель новых случаев туберкулеза снизился на 65%, со 112 до 40 на сто тысяч населения. Туберкулез в 2021 году был выявлен у 1 646 человек, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Значительное снижение количества случаев туберкулеза в 2020-2021 годах специалисты связывают с пандемией коронавируса.В связи со Всемирным днем борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) в Грузии Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья провел мероприятия. "Больше инвестиции для завершения туберкулеза и спасения жизни" - под таким посланием отмечается в этом году этот день.С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, однако страна продолжает активно бороться с этой формой заболевания.Благодаря госпрограмме и софинансированию глобального фонда для пациентов доступно современное лечение всех форм этого заболевания.По всей стране используется метод быстрой диагностики туберкулеза путем аппаратов GeneXpert. В случае подтверждения диагноза пациенты обеспечены исследованиями и качественными медикаментами бесплатно.Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии при поддержке программы туберкулеза глобального фонда разработано приложение мобильного телефона для лечения пациентов с помощью видеоподдержки. Приложение позволяет пациентам принимать лекарства в удобное для них время и отправлять видео медсестре.С 2018 года в лечение с помощью видеоподдержки включились более 1,9 тысячи пациентов, и среди этих пациентов показатель прекращения лечения низкий.Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.По данным ВОЗ, каждый год от этой предотвратимой и излечимой болезни заболевают 9 миллионов человек и умирают 1,9 миллиона. Завершение эпидемии туберкулеза к 2030 году является целью ООН.
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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии
В Грузии стали реже болеть туберкулезом
16:23 24.03.2022 (обновлено: 16:49 24.03.2022) Подписаться на
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В Грузии в течение последних десяти лет фиксируется тенденция значительного снижения заболеваемости всеми формами туберкулеза – в среднем 6.6% в год, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Этот день был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями.
В Грузии за последние годы достигнут важный прогресс касательно управления этим заболеванием. По последним данным, в стране показатель успешного лечения пациентов с сенситивным туберкулезом достиг 85%, а туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью на 75%.
Согласно статитистике
, показатель новых случаев туберкулеза снизился на 65%, со 112 до 40 на сто тысяч населения. Туберкулез в 2021 году был выявлен у 1 646 человек, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Значительное снижение количества случаев туберкулеза в 2020-2021 годах специалисты связывают с пандемией коронавируса.
В связи со Всемирным днем борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) в Грузии Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья провел мероприятия. "Больше инвестиции для завершения туберкулеза и спасения жизни" - под таким посланием отмечается в этом году этот день.
С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, однако страна продолжает активно бороться с этой формой заболевания.
Благодаря госпрограмме и софинансированию глобального фонда для пациентов доступно современное лечение всех форм этого заболевания.
По всей стране используется метод быстрой диагностики туберкулеза путем аппаратов GeneXpert. В случае подтверждения диагноза пациенты обеспечены исследованиями и качественными медикаментами бесплатно.
Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии при поддержке программы туберкулеза глобального фонда разработано приложение мобильного телефона для лечения пациентов с помощью видеоподдержки. Приложение позволяет пациентам принимать лекарства в удобное для них время и отправлять видео медсестре.
С 2018 года в лечение с помощью видеоподдержки включились более 1,9 тысячи пациентов, и среди этих пациентов показатель прекращения лечения низкий.
Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.
По данным ВОЗ, каждый год от этой предотвратимой и излечимой болезни заболевают 9 миллионов человек и умирают 1,9 миллиона. Завершение эпидемии туберкулеза к 2030 году является целью ООН.