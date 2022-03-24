https://sputnik-georgia.ru/20220324/v-rossii-podesheveyut-importnye-tovary-iz-za-resheniya-prodavat-gaz-v-rublyakh-265481142.html

В России подешевеют импортные товары из-за решения продавать газ в рублях

В России подешевеют импортные товары из-за решения продавать газ в рублях

На решение о переходе России на торговлю газом в рублях с недружественными странами, которое Владимир Путин озвучил на совещании 23 марта, уже отреагировали... 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T22:02+0400

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Японский министр экономики, например, заявил, что он не понимает, в чём состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь. Для российских же экономистов ответить на эти вопросы не составляет труда. В интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как будет реализовано решение Путина, а также к каким последствиям для россиян и мировой экономики оно приведет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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