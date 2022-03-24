https://sputnik-georgia.ru/20220324/v-rossii-podesheveyut-importnye-tovary-iz-za-resheniya-prodavat-gaz-v-rublyakh-265481142.html
В России подешевеют импортные товары из-за решения продавать газ в рублях
В России подешевеют импортные товары из-за решения продавать газ в рублях
На решение о переходе России на торговлю газом в рублях с недружественными странами, которое Владимир Путин озвучил на совещании 23 марта, уже отреагировали... 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T22:02+0400
2022-03-24T22:02+0400
2022-03-24T22:02+0400
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Японский министр экономики, например, заявил, что он не понимает, в чём состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь. Для российских же экономистов ответить на эти вопросы не составляет труда. В интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как будет реализовано решение Путина, а также к каким последствиям для россиян и мировой экономики оно приведет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, экономика, рубль, российский рубль, мультимедиа, экспертное мнение, видео
В России подешевеют импортные товары из-за решения продавать газ в рублях
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На решение о переходе России на торговлю газом в рублях с недружественными странами, которое Владимир Путин озвучил на совещании 23 марта, уже отреагировали представители Японии и стран Европы.
Японский министр экономики, например, заявил, что он не понимает, в чём состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь. Для российских же экономистов ответить на эти вопросы не составляет труда. В интервью "Sputnik на русском"
ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как будет реализовано решение Путина, а также к каким последствиям для россиян и мировой экономики оно приведет.