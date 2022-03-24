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В Сербии и Москве вспоминали погибших при атаке НАТО на Югославию - видео
В Сербии и Москве вспоминали погибших при атаке НАТО на Югославию - видео
Сербия скорбит по погибшим при бомбардировках Югославии в 1999 году. Посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко возложил цветы к памятнику погибшей от... 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T22:47+0400
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В Москве 24 марта несли цветы к сербскому посольству. 23 года назад страны НАТО атаковали мирные города Союзной Республики Югославии. Использовались кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном. Вооруженная агрессия продолжалась 78 дней. В результате погибли более 2,5 тысячи жителей, в том числе более 80 детей.
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сербия, россия, видео, мультимедиа, нато, видео
В Сербии и Москве вспоминали погибших при атаке НАТО на Югославию - видео
22:47 24.03.2022 (обновлено: 23:07 24.03.2022) Подписаться на
Сербия скорбит по погибшим при бомбардировках Югославии в 1999 году. Посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко возложил цветы к памятнику погибшей от удара кассетным снарядом трехлетней девочки Милицы Ракич.
В Москве 24 марта несли цветы к сербскому посольству.
23 года назад страны НАТО атаковали мирные города Союзной Республики Югославии. Использовались кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном. Вооруженная агрессия продолжалась 78 дней. В результате погибли более 2,5 тысячи жителей, в том числе более 80 детей.