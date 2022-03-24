https://sputnik-georgia.ru/20220324/v-serbii-i-moskve-vspominali-pogibshikh-pri-atake-nato-na-yugoslaviyu---video-265481825.html

В Сербии и Москве вспоминали погибших при атаке НАТО на Югославию - видео

В Сербии и Москве вспоминали погибших при атаке НАТО на Югославию - видео

Сербия скорбит по погибшим при бомбардировках Югославии в 1999 году. Посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко возложил цветы к памятнику погибшей от... 24.03.2022, Sputnik Грузия

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В Москве 24 марта несли цветы к сербскому посольству. 23 года назад страны НАТО атаковали мирные города Союзной Республики Югославии. Использовались кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном. Вооруженная агрессия продолжалась 78 дней. В результате погибли более 2,5 тысячи жителей, в том числе более 80 детей.

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сербия, россия, видео, мультимедиа, нато, видео