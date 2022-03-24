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Восстанавливается прямое авиасообщение между Римом и Кутаиси

Восстанавливается прямое авиасообщение между Римом и Кутаиси

Рейсы будут выполняться раз в неделю низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T07:01+0400

2022-03-24T07:01+0400

2022-03-24T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. С 28 марта между Римом и Кутаиси будет восстановлено прямое авиасообщение, говорится в пресс-релизе Объединения аэропортов Грузии.Прямых рейсов между Римом и Кутаиси не было с 2020 года, когда в мире вспыхнула пандемия коронавируса.Отправиться в Италию граждане Грузии отныне смогут и в туристических целях. Граждане Грузии должны иметь при себе заполненную специальную форму, ковид-паспорт, справку о выздоровлении от коронавируса или же отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген.На этом этапе рейсы будут выполняться раз в неделю низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air. Как отмечают в Объединении аэропортов Грузии, во время летнего сезона количество рейсов увеличится.На данный момент из кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели прямые рейсы действуют и в направлении Милана.К этому времени из кутаисского аэропорта Wizz Air осуществляет прямые регулярные рейсы в 19 направлениях 11 стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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