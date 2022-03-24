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Япония подарила Грузии еще одну пожарную машину
Япония подарила Грузии еще одну пожарную машину
Автолестницу отправят в Кутаиси - один из крупнейших городов Грузии 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T19:07+0400
2022-03-24T19:07+0400
2022-03-24T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Япония передаст Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии новый пожарно-специальный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей, сообщает пресс-служба ведомства.Соответствующее грантовое соглашение было подписано в четверг в резиденции посла Японии в Грузии. Грузия получит новую пожарную автолестницу в рамках программы правительства Японии по безвозмездной помощи для широких слоев населения и гуманитарной безопасности (GGP).Автолестницу отправят в Кутаиси - один из крупнейших городов Грузии. Эта техника существенно упростит проведение пожарно-спасательных работ в многоэтажных домах, пояснили в Службе ЧС.После реализации проекта это будет шестой пожарно-спасательный автомобиль, полученный от Японии.Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии уже многие годы сотрудничает с японским правительством. Служба уже получила в дар разного рода технические средства для своих управлений в Тбилиси, Боржоми, Батуми и Лагодехи.
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грузия, новости, общество, япония, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Япония подарила Грузии еще одну пожарную машину
19:07 24.03.2022 (обновлено: 19:58 24.03.2022) Подписаться на
Автолестницу отправят в Кутаиси - один из крупнейших городов Грузии
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Япония передаст Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии новый пожарно-специальный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей, сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее грантовое соглашение было подписано в четверг в резиденции посла Японии в Грузии. Грузия получит новую пожарную автолестницу в рамках программы правительства Японии по безвозмездной помощи для широких слоев населения и гуманитарной безопасности (GGP).
Автолестницу отправят в Кутаиси - один из крупнейших городов Грузии. Эта техника существенно упростит проведение пожарно-спасательных работ в многоэтажных домах, пояснили в Службе ЧС.
После реализации проекта это будет шестой пожарно-спасательный автомобиль, полученный от Японии.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии уже многие годы сотрудничает с японским правительством. Служба уже получила в дар разного рода технические средства для своих управлений в Тбилиси, Боржоми, Батуми и Лагодехи.