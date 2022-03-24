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Землетрясение зафиксировано на юге Грузии
Землетрясение зафиксировано на юге Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T18:50+0400
2022-03-24T18:50+0400
2022-03-24T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 13 километрах от села Органчаи на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 18:46 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине девяти километров, сказано на сайте Центра.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны, в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение зафиксировано на юге Грузии
18:50 24.03.2022 (обновлено: 18:54 24.03.2022) Подписаться на
Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 13 километрах от села Органчаи на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:46 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине девяти километров, сказано на сайте
Центра.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны, в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.