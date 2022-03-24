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Знаменитые "кувшины" в Тбилиси нашли своего покупателя с седьмой попытки
Знаменитые "кувшины" в Тбилиси нашли своего покупателя с седьмой попытки
Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T18:40+0400
2022-03-24T18:40+0400
2022-03-24T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси были проданы на аукционе с седьмой попытки за 10 миллионов 20 тысяч лари (около 32 млн долларов США), сообщает Национальное агентство госимущества.Электронный аукцион по продаже так называемых "кувшинов" в последний раз был объявлен 22 февраля этого года. Тогда объект оценили в 10 миллионов лари. В во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари.Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет (36 месяцев).При этом, оплата приватизационной суммы должна быть осуществлена в течение двух месяцев после завершения электронного аукциона.Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта будут организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.
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парк рике, новости, грузия, экономика, общество
Знаменитые "кувшины" в Тбилиси нашли своего покупателя с седьмой попытки
18:40 24.03.2022 (обновлено: 19:02 24.03.2022) Подписаться на
Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik.
Знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси были проданы на аукционе с седьмой попытки за 10 миллионов 20 тысяч лари (около 32 млн долларов США), сообщает
Национальное агентство госимущества.
Электронный аукцион по продаже так называемых "кувшинов" в последний раз был объявлен 22 февраля этого года. Тогда объект оценили в 10 миллионов лари. В во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари.
Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет (36 месяцев).
При этом, оплата приватизационной суммы должна быть осуществлена в течение двух месяцев после завершения электронного аукциона.
Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта будут организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".
Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира.
Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.