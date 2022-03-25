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Аналитики: лари справился с внешним шоком

Аналитики: лари справился с внешним шоком

В ближайшее время лари пусть ненамного, но будет укрепляться, а не обесцениваться, считают аналитики 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T07:01+0400

2022-03-25T07:01+0400

2022-03-25T08:06+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальная валюта Грузии лари за последнюю неделю стал укрепляться, однако прогноз для экономики Грузии остается неутешительным из-за событий на Украине, говорится в новом отчете TBC Capital.Национальная валюта Грузии начала падать по отношению к доллару с 1 марта и достигла максимального значения 10 марта – 3,4 GEL/$1. Чтобы остановить чрезмерное падение лари Национальный банк Грузии продал на аукционе 39,57 миллиона долларов. После 10 марта курс лари начал снижаться.Как объясняют аналитики TBC Capital, обесценивание лари было чрезмерным, что показала тенденция валютного рынка на прошлой неделе.При этом аналитики не исключает, что высокая вероятность увеличения числа депозитов в долларах и кредитов в лари увеличат риск шока. Однако положительно на курс лари повлияет укрепление валют торговых партнеров Грузии.Что же ждет экономику ГрузииПо мнению TBC Capital, ситуация в экономике Грузии на прямую зависит от сроков урегулирования ситуации на Украине.Если ситуация будет разрешена в краткие сроки, то, по прогнозам аналитиков, экономический рост Грузии сократится с прогнозируемых 6 до 3,5-4%, при этом лари по отношению к доллару обесценится на 5%.При этом потери экономики Грузии будут умеренными – депозиты граждан останутся в лари и уровень долларизации будет низким.При этом TBC Capital прогнозирует снижение ставки рефинансирования с 10,5 до 9% из-за невысокого давления инфляции.

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грузия, новости, экономика, tbc bank, курс лари к доллару на сегодня в грузии