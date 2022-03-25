Часть населения Тбилиси останется без света
08:01 25.03.2022 (обновлено: 08:44 25.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭлектричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава
© photo: Sputnik / Stringer
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 25 марта, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".
Район Надзаладеви
Ограничение будет распространяться с 10:30 до 17:00 на население улиц Мухрани и Неизвестных героев в Тбилиси.
Самгорский район
В связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 электроэнергия не будет подаваться населению I, III, IV, X кварталов Варкетили, Кахетинского шоссе, улиц Чачуа, Шуамта, Сацхениси, Триалети и Калоубани.
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в Тбилиси. Район Варкетили
Снегопад в Тбилиси. Район Варкетили
© photo: Sputnik / Stringer
В связи с неотложными работами с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на улицы Григола Лорткипанидзе, Майсурадзе и Твалчрелидзе и здание полиции.
Район Мтацминда
В связи с неотложными работами ограничение с 10:00 до 14:00 коснется жителей проспекта Руставели (частично), улиц Асатиани, Зубалашвили, Ингороква и Шевченко.
Крцанисский район
В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на население III микрорайона Поничала и улицы Жордания.
Сабурталинский район
В связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на население IV микрорайона Диди Дигоми, улиц Мирианашвили, Карселадзе и Царя Арчила.
В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на улицах Бурдзгла, Шмидта, Саирме, Татишвили и Костава.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов в районе Диди Дигоми в Тбилиси
Строительство новых жилых домов в районе Диди Дигоми в Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
С 11:00 до 16:00 света не будет у населения VI квартала Важа-Пшавела, улиц Нуцубидзе, Шавгулидзе, Надирадзе, Кавтарадзе, Мамасахлисова и Шавишвили.
В связи с неотложными работами с 12:00 до 17:00 ограничение распространяется на население III микрорайона Диди Дигоми.
Глданский район
В связи с неотложными работами с 11:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться населению улиц Иполитова-Иванова, Челидзе, Илори, Керчи и Зарзми.
Вакийский район
В связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся населения проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), поселка Багеби (частично) и Цкнетского шоссе (частично).
В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на проспект Ильи Чавчавадзе (частично) и улицы Палиашвили.
Дидубийский район
С 12:00 до 15:00 ограничение будет распространяться на население улиц Белиашвили, Чачава и Гогидзе.
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена.