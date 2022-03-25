Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220325/chast-naseleniya-tbilisi-ostanetsya-bez-sveta-265461912.html
Часть населения Тбилиси останется без света
Часть населения Тбилиси останется без света
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T08:01+0400
2022-03-25T08:44+0400
электричество
грузия
новости
общество
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_84978daf22270ab5d847984d602cf6c6.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 25 марта, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".Район НадзаладевиОграничение будет распространяться с 10:30 до 17:00 на население улиц Мухрани и Неизвестных героев в Тбилиси.Самгорский районВ связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 электроэнергия не будет подаваться населению I, III, IV, X кварталов Варкетили, Кахетинского шоссе, улиц Чачуа, Шуамта, Сацхениси, Триалети и Калоубани.В связи с неотложными работами с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на улицы Григола Лорткипанидзе, Майсурадзе и Твалчрелидзе и здание полиции.Район МтацминдаВ связи с неотложными работами ограничение с 10:00 до 14:00 коснется жителей проспекта Руставели (частично), улиц Асатиани, Зубалашвили, Ингороква и Шевченко.Крцанисский районВ связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на население III микрорайона Поничала и улицы Жордания.Сабурталинский районВ связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на население IV микрорайона Диди Дигоми, улиц Мирианашвили, Карселадзе и Царя Арчила.В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на улицах Бурдзгла, Шмидта, Саирме, Татишвили и Костава.С 11:00 до 16:00 света не будет у населения VI квартала Важа-Пшавела, улиц Нуцубидзе, Шавгулидзе, Надирадзе, Кавтарадзе, Мамасахлисова и Шавишвили.В связи с неотложными работами с 12:00 до 17:00 ограничение распространяется на население III микрорайона Диди Дигоми.Глданский районВ связи с неотложными работами с 11:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться населению улиц Иполитова-Иванова, Челидзе, Илори, Керчи и Зарзми.Вакийский районВ связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся населения проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), поселка Багеби (частично) и Цкнетского шоссе (частично).В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на проспект Ильи Чавчавадзе (частично) и улицы Палиашвили.Дидубийский районС 12:00 до 15:00 ограничение будет распространяться на население улиц Белиашвили, Чачава и Гогидзе.Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_100:0:1899:1349_1920x0_80_0_0_83fd6a3d85fe5aeb5add941bde2ae18a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
электричество, грузия, новости, общество, тбилиси

Часть населения Тбилиси останется без света

08:01 25.03.2022 (обновлено: 08:44 25.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭлектричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава
Электричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться наYandex news
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 25 марта, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".
Район Надзаладеви
Ограничение будет распространяться с 10:30 до 17:00 на население улиц Мухрани и Неизвестных героев в Тбилиси.
Самгорский район
В связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 электроэнергия не будет подаваться населению I, III, IV, X кварталов Варкетили, Кахетинского шоссе, улиц Чачуа, Шуамта, Сацхениси, Триалети и Калоубани.
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в Тбилиси. Район Варкетили
Снегопад в Тбилиси. Район Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2022
Снегопад в Тбилиси. Район Варкетили
© photo: Sputnik / Stringer
В связи с неотложными работами с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на улицы Григола Лорткипанидзе, Майсурадзе и Твалчрелидзе и здание полиции.
Район Мтацминда
В связи с неотложными работами ограничение с 10:00 до 14:00 коснется жителей проспекта Руставели (частично), улиц Асатиани, Зубалашвили, Ингороква и Шевченко.
Крцанисский район
В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на население III микрорайона Поничала и улицы Жордания.
Сабурталинский район
В связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на население IV микрорайона Диди Дигоми, улиц Мирианашвили, Карселадзе и Царя Арчила.
В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на улицах Бурдзгла, Шмидта, Саирме, Татишвили и Костава.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов в районе Диди Дигоми в Тбилиси
Строительство новых жилых домов в районе Диди Дигоми в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2022
Строительство новых жилых домов в районе Диди Дигоми в Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
С 11:00 до 16:00 света не будет у населения VI квартала Важа-Пшавела, улиц Нуцубидзе, Шавгулидзе, Надирадзе, Кавтарадзе, Мамасахлисова и Шавишвили.
В связи с неотложными работами с 12:00 до 17:00 ограничение распространяется на население III микрорайона Диди Дигоми.
Глданский район
В связи с неотложными работами с 11:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться населению улиц Иполитова-Иванова, Челидзе, Илори, Керчи и Зарзми.
Вакийский район
В связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся населения проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), поселка Багеби (частично) и Цкнетского шоссе (частично).
В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на проспект Ильи Чавчавадзе (частично) и улицы Палиашвили.
Дидубийский район
С 12:00 до 15:00 ограничение будет распространяться на население улиц Белиашвили, Чачава и Гогидзе.
Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0