https://sputnik-georgia.ru/20220325/chast-naseleniya-tbilisi-ostanetsya-bez-sveta-265461912.html

Часть населения Тбилиси останется без света

Часть населения Тбилиси останется без света

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T08:01+0400

2022-03-25T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 25 марта, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".Район НадзаладевиОграничение будет распространяться с 10:30 до 17:00 на население улиц Мухрани и Неизвестных героев в Тбилиси.Самгорский районВ связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 электроэнергия не будет подаваться населению I, III, IV, X кварталов Варкетили, Кахетинского шоссе, улиц Чачуа, Шуамта, Сацхениси, Триалети и Калоубани.В связи с неотложными работами с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на улицы Григола Лорткипанидзе, Майсурадзе и Твалчрелидзе и здание полиции.Район МтацминдаВ связи с неотложными работами ограничение с 10:00 до 14:00 коснется жителей проспекта Руставели (частично), улиц Асатиани, Зубалашвили, Ингороква и Шевченко.Крцанисский районВ связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на население III микрорайона Поничала и улицы Жордания.Сабурталинский районВ связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на население IV микрорайона Диди Дигоми, улиц Мирианашвили, Карселадзе и Царя Арчила.В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на улицах Бурдзгла, Шмидта, Саирме, Татишвили и Костава.С 11:00 до 16:00 света не будет у населения VI квартала Важа-Пшавела, улиц Нуцубидзе, Шавгулидзе, Надирадзе, Кавтарадзе, Мамасахлисова и Шавишвили.В связи с неотложными работами с 12:00 до 17:00 ограничение распространяется на население III микрорайона Диди Дигоми.Глданский районВ связи с неотложными работами с 11:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться населению улиц Иполитова-Иванова, Челидзе, Илори, Керчи и Зарзми.Вакийский районВ связи с переключением в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся населения проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), поселка Багеби (частично) и Цкнетского шоссе (частично).В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение будет распространяться на проспект Ильи Чавчавадзе (частично) и улицы Палиашвили.Дидубийский районС 12:00 до 15:00 ограничение будет распространяться на население улиц Белиашвили, Чачава и Гогидзе.Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена.

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электричество, грузия, новости, общество, тбилиси