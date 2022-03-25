https://sputnik-georgia.ru/20220325/eksport-iz-gruzii-v-rossiyu-vyros-na-tret-265484284.html

Экспорт из Грузии в Россию вырос на треть

Экспорт из Грузии в Россию вырос на треть

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T09:01+0400

2022-03-25T09:01+0400

2022-03-25T09:01+0400

грузия

новости

россия

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071942_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_86e333b345676d8ced8c4c1fbb4c2991.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2022 года вырос на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 274,6 млн долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 35,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за первый месяц 2022 года вывезли 17,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 17,7 тысячи тонн ферросплавов, 7,2 тысячи тонн натурального виноградного вина и так далее.По данным "Сакстата", Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Из РФ в январе-феврале текущего года завезли пшеничную муку общим весом 22,9 тысячи тонн.Из России также завезли около 77,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 29,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"