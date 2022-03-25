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Экспорт из Грузии в Россию вырос на треть
Экспорт из Грузии в Россию вырос на треть
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T09:01+0400
2022-03-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2022 года вырос на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 274,6 млн долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 35,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за первый месяц 2022 года вывезли 17,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 17,7 тысячи тонн ферросплавов, 7,2 тысячи тонн натурального виноградного вина и так далее.По данным "Сакстата", Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Из РФ в январе-феврале текущего года завезли пшеничную муку общим весом 22,9 тысячи тонн.Из России также завезли около 77,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 29,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.
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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Экспорт из Грузии в Россию вырос на треть

09:01 25.03.2022
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2022 года вырос на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 274,6 млн долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 35,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год
© Sputnik
Из Грузии в РФ за первый месяц 2022 года вывезли 17,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 17,7 тысячи тонн ферросплавов, 7,2 тысячи тонн натурального виноградного вина и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год, экспорт
© Sputnik
По данным "Сакстата", Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Из РФ в январе-феврале текущего года завезли пшеничную муку общим весом 22,9 тысячи тонн.
Из России также завезли около 77,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 29,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-февраль 2022 год, импорт
© Sputnik
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.
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