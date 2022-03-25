Какой сегодня церковный праздник: 25 марта 2022
По православному церковному календарю 25 марта 2022 отмечают день памяти cвятых Финееса, Григория, Феофана, Симеона и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Праведный Финеес
По церковному календарю 25 марта поминают праведного Финееса, внука первосвященника Аарона и сына первосвященника Елеазара.
Праведный Финеес тоже был священником и усердно исполнял свое служение. Когда израильтяне, выведенные из Египта пророком Моисеем, были уже близки к Земле обетованной, их соседи, моавитяне и мадианитяне, исполнились зависти и страха. Решив прибегнуть к чародейству, они пригласили волхва Валаама, чтобы он навел проклятие на израильтян.
Но Господь Свою волю возвестил в откровении Валааму, и он, исполнившись Святого Духа, трижды благословил народ Божий. Тогда моавитяне вовлекли израильтян в идолопоклонство. За отступничество Бог наказал иудеев – они тысячами умирали от моровой язвы. Многие, видя гнев Божий, покаялись.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliВерующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Некий Зимри, начальник колена Симеонова, в то время привел к своим мадианитянку, когда они плакали у входа скинии. Финеес, исполнившись гнева, вошел в его шатер и поразил копьем его и девицу. После этого праведный Финеес, по повелению Божьему, во главе израильского войска ходил на моавитян и наказал их за коварство.
Святого Финееса после смерти первосвященника Елеазара единодушно избрали первосвященником. По обетованию Божьему, первосвященство продолжалось и в его потомстве. Скончался cвятой в глубокой старости, примерно в 1500 году до Рождества Христова.
Папа Римский
По церковному календарю 25 марта поминают святителя Григория Двоеслова, папу Римского. К лику святых причислены также его дед – папа Феликс, мать Сильвия и тетки Тарсилла и Емилиана.
Родился будущий святой в Риме примерно 540-м. Получив блестящее образование, он достиг высоких государственных должностей, но всей душой стремился к монашеству. После смерти отца, Григорий все свое состояние потратил на устройство шести монастырей.
Постриг он принял в монастыре имени апостола Андрея Первозванного, основанном им в Риме. По поручению папы Пелагия II Григорий жил долго в Византии, где написал "Толкование на Книгу Иова".
Возглавив Римскую кафедру, после смерти папы Пелагея, он мудро управлял церковью в течение 13 лет, заботясь о нуждах своей паствы. Скончался святитель в 604 году.
Святитель оставил после себя многочисленные творения. Его стали называть "Двоесловом", то есть "ведущим диалог, после появления его книги "Беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов".
Феофан Исповедник
По церковному календарю 25 марта поминают преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.
Родился будущий святой в знатной и благочестивой семье в Константинополе. Отец Феофана был родственником византийского императора Льва Исавра (717-741). Лишившись отца в три года, Феофан вырос при дворе и стал сановником при императоре Льве Хазаре (775-780).
Положение обязывало его вступить в брак, и вскоре он женился на дочери византийского патриция. Молодожены по взаимному согласию сохранили целомудрие и жили как брат с сестрой. Они занимались благотворительностью, планируя в будущем оставить мир и поселиться в пустыне.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Посещая монастыри в Сигрианской области (Малая Азия), они встретили старца-провидца Григория Стратигия. Он предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен мученического венца.
Супруги через некоторое время, как ранее задумали, оставили мир, раздав все свое имущество бедным. Она приняла постриг в одной из обителей Вифинии, а Феофан в монастыре Полихнион у Сигрианских гор.
Феофан, по благословению старца Григория, основал монастырь на острове Калоним в Мраморном море и, закрывшись в келье, занимался переписыванием книг. Обитель существовала на деньги от их продажи.
Преподобный позже основал еще одну обитель в Сигрианской области "Великое Село" и стал ее игуменом. Несмотря на слабое здоровье, преподобный участвовал во всех монастырских работах и для всей братии был примером трудолюбия и подвига.
За свою благочестивую жизнь подвижник был одарен Господом – исцелял тяжелобольных, изгонял нечистых духов, обладал даром пророчества и управления природными стихиями.
Преподобный был глубоким старцем, когда императорский престол занял Лев Армянин (813-820) и возобновилась иконоборчество.
Святого, отказавшегося принять ересь, бросили в темницу, где он и скончался через 23 дня в 818 году.
Новый Богослов
По церковному календарю 25 марта поминают преподобного Симеона, Нового Богослова.
Родился будущий святой в городе Галате (Пафлагония) в 946-м. Светское образование Симеон получил в Константинополе. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал при императорском дворе высокое положение.
Но достигнув 25 лет, он бежал из дома в Студийский монастырь, где послушание проходил под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде: "Господи, помилуй!" Со временем преподобный достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил Литургию.
Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Маманта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм.
Строгая монашеская дисциплина, которую все время проповедовал преподобный, привела к недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же Константинопольский Патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный Симеон вымолил для них прощение.
Преподобный примерно в 1005-м передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре и создал там свои Богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й том "Добротолюбия" – сборник духовных произведений православных авторов IV-XV веков.
Кроме того, преподобный был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат "Гимны Божественной любви" – около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений.
Учение святого Симеона о новом человеке, об "обожении плоти", которым он хотел заменить учение об "умерщвлении плоти", за что его и назвали Новым Богословом, принималось современниками с трудом. Для них многие его поучения звучали непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный Симеон подвергся изгнанию.
Преподобный удалился на берег Босфора и основал там обитель Святой Марины. Он мирно скончался в 1021 году.
Именины
По церковному календарю 25 марта именины отмечают Александр, Григорий, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей, Семен и Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников