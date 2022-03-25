https://sputnik-georgia.ru/20220325/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-25-marta-265489064.html

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта

Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T11:59+0400

2022-03-25T11:59+0400

2022-03-25T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузинские медики из 590 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 255 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, 18 675 – на антиген, 2 243 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 301 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 247 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 611 688 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 698.На данный момент в стране 19 556 активных случаев, из них 739 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 198 пациентов тяжелое, 18 817 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 23 марта, составляет 2,66%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 4,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19