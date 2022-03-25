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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузинские медики из 590 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 255 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, 18 675 – на антиген, 2 243 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 301 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 247 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 611 688 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 698.На данный момент в стране 19 556 активных случаев, из них 739 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 198 пациентов тяжелое, 18 817 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 23 марта, составляет 2,66%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 4,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта

11:59 25.03.2022
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улицах города
Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах города - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузинские медики из 590 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 255 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 81
Гурия – 60
Самегрело - Земо Сванети – 46
Кахети – 39
Шида Картли – 34
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12
Квемо Картли – 20
Аджария – 28
Мцхета-Мтианети – 10
Самцхе-Джавахети – 5.
В стране за последние сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, 18 675 – на антиген, 2 243 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 301 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 247 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 611 688 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 698.
На данный момент в стране 19 556 активных случаев, из них 739 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 198 пациентов тяжелое, 18 817 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 23 марта, составляет 2,66%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 4,18%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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