https://sputnik-georgia.ru/20220325/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-25-marta-265489064.html
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T11:59+0400
2022-03-25T11:59+0400
2022-03-25T11:59+0400
шестая волна
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265452652_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_368a9e0b071e748fd4c44147a09b92bb.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузинские медики из 590 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 255 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, 18 675 – на антиген, 2 243 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 301 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 247 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 611 688 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 698.На данный момент в стране 19 556 активных случаев, из них 739 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 198 пациентов тяжелое, 18 817 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 23 марта, составляет 2,66%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 4,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265452652_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_f2bc29360ccbbc8fffccab44d2d7803f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 марта
Подписаться на
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 590 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 255 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 46
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12
В стране за последние сутки сделано 20 918 тестов на коронавирус, 18 675 – на антиген, 2 243 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 301 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 247 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 611 688 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 698.
На данный момент в стране 19 556 активных случаев, из них 739 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 198 пациентов тяжелое, 18 817 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 23 марта, составляет 2,66%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 4,18%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.