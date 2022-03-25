https://sputnik-georgia.ru/20220325/minkult-profinansiruet-gastroli-i-postanovki-spektakley-teatrov-gruzii-265495183.html

Минкульт профинансирует гастроли и постановки спектаклей театров Грузии

Минкульт профинансирует гастроли и постановки спектаклей театров Грузии

Ведомство поможет в финансировании постановок актуальных спектаклей и в организации гастролей местных театров по стране 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T14:29+0400

2022-03-25T14:29+0400

2022-03-25T14:29+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Продвижение театров, находящихся под управлением министерства, за счет постановочных и/или гастрольных расходов".Общий бюджет конкурса составил 250 тысяч лари (более 77 тысяч долларов). Всего в министерство подали заявки 20 претендентов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости