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Минкульт профинансирует гастроли и постановки спектаклей театров Грузии
Минкульт профинансирует гастроли и постановки спектаклей театров Грузии
Ведомство поможет в финансировании постановок актуальных спектаклей и в организации гастролей местных театров по стране 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T14:29+0400
2022-03-25T14:29+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Продвижение театров, находящихся под управлением министерства, за счет постановочных и/или гастрольных расходов".Общий бюджет конкурса составил 250 тысяч лари (более 77 тысяч долларов). Всего в министерство подали заявки 20 претендентов.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости

Минкульт профинансирует гастроли и постановки спектаклей театров Грузии

14:29 25.03.2022
© photo: Sputnik / StringerГосударственный русский драматический театр им Грибоедова
Государственный русский драматический театр им Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Ведомство поможет в финансировании постановок актуальных спектаклей и в организации гастролей местных театров по стране
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Продвижение театров, находящихся под управлением министерства, за счет постановочных и/или гастрольных расходов".
1.
"Венецианский купец" по Шекспиру, финансирование постановки спектакля; исполнитель – Телавский профессиональный государственный драматический театр им. Важа-Пшавела;
2.
"Тоска" Пуччини, финансирование постановки оперы; исполнитель – Кутаисский государственный профессиональный театр оперы и балета им. М. Баланчивадзе;
3.
"Длинная сказка ночей", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Гурджаанский профессиональный государственный кукольный театр;
4.
"Белоснежка и семь гномов", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Кутаисский государственный профессиональный театр кукол им. Я. Гогебашвили;
5.
"Жираф Жозе", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Тбилисский государственный профессиональный кукольный театр им. Г. Микеладзе;
6.
Помощь с постановочными расходами спектакля "Бриллиант маршала де Фантье"; исполнитель – Тбилисский профессиональный государственный театр марионеток;
7.
Спектакль по пьесе Резо Габриадзе "Какая печаль в конце аллеи", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Русский профессиональный государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова;
8.
"Пьеса "Скупой", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Сенакский государственный профессиональный драматический театр имени им. А. Хорава;
9.
Гастроли театра Озургети в Тбилиси, Рустави и Гори; исполнитель – Профессиональный государственный драматический театр им. А. Цуцунава в Озургети;
10.
Гастроли Тбилисского армянского театра по регионам Грузии; исполнитель – Тбилисский государственный армянский драматический театр имени П. Адамяна;
11.
Финансирование гастролей по регионам Грузии со спектаклем "Дневник Маро Макашвили"; исполнитель – Цхинвальский профессиональный государственный драматический театр им. И. Мачабели.
Общий бюджет конкурса составил 250 тысяч лари (более 77 тысяч долларов). Всего в министерство подали заявки 20 претендентов.
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