Минкульт профинансирует гастроли и постановки спектаклей театров Грузии
© photo: Sputnik / StringerГосударственный русский драматический театр им Грибоедова
© photo: Sputnik / Stringer
Ведомство поможет в финансировании постановок актуальных спектаклей и в организации гастролей местных театров по стране
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Продвижение театров, находящихся под управлением министерства, за счет постановочных и/или гастрольных расходов".
1."Венецианский купец" по Шекспиру, финансирование постановки спектакля; исполнитель – Телавский профессиональный государственный драматический театр им. Важа-Пшавела;
2."Тоска" Пуччини, финансирование постановки оперы; исполнитель – Кутаисский государственный профессиональный театр оперы и балета им. М. Баланчивадзе;
3."Длинная сказка ночей", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Гурджаанский профессиональный государственный кукольный театр;
4."Белоснежка и семь гномов", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Кутаисский государственный профессиональный театр кукол им. Я. Гогебашвили;
5."Жираф Жозе", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Тбилисский государственный профессиональный кукольный театр им. Г. Микеладзе;
6.Помощь с постановочными расходами спектакля "Бриллиант маршала де Фантье"; исполнитель – Тбилисский профессиональный государственный театр марионеток;
7.Спектакль по пьесе Резо Габриадзе "Какая печаль в конце аллеи", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Русский профессиональный государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова;
8."Пьеса "Скупой", финансирование постановки спектакля; исполнитель – Сенакский государственный профессиональный драматический театр имени им. А. Хорава;
9.Гастроли театра Озургети в Тбилиси, Рустави и Гори; исполнитель – Профессиональный государственный драматический театр им. А. Цуцунава в Озургети;
10.Гастроли Тбилисского армянского театра по регионам Грузии; исполнитель – Тбилисский государственный армянский драматический театр имени П. Адамяна;
11.Финансирование гастролей по регионам Грузии со спектаклем "Дневник Маро Макашвили"; исполнитель – Цхинвальский профессиональный государственный драматический театр им. И. Мачабели.
Общий бюджет конкурса составил 250 тысяч лари (более 77 тысяч долларов). Всего в министерство подали заявки 20 претендентов.