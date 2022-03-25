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Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией - видео
Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией - видео
Байден пообещал ввести войска США и НАТО на Украину в случае применения Россией химического оружия 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T21:29+0400
2022-03-25T21:29+0400
2022-03-25T21:29+0400
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По словам президента США, силы Североатлантического альянса примут участие в конфликте, если российская сторона применит на территории Украины химическое оружие. Он добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после встречи представителей НАТО, которая в экстренном порядке состоится в случае описанного сценария.Почему американский президент сделал такое заявление? Могут ли американцы инсценировать применение химоружия? Как на такие провокации ответит Россия, и может ли разгореться ядерная война? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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россия, сша, политика, мультимедиа, видео, видео
Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией - видео
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Байден пообещал ввести войска США и НАТО на Украину в случае применения Россией химического оружия
По словам президента США, силы Североатлантического альянса примут участие в конфликте, если российская сторона применит на территории Украины химическое оружие. Он добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после встречи представителей НАТО, которая в экстренном порядке состоится в случае описанного сценария.
Почему американский президент сделал такое заявление? Могут ли американцы инсценировать применение химоружия? Как на такие провокации ответит Россия, и может ли разгореться ядерная война? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.