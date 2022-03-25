https://sputnik-georgia.ru/20220325/nezakonnuyu-nadstroyku-gostinitsy-v-istoricheskoy-chasti-tbilisi-demontiruyut-265511033.html

Незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси демонтируют

Незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси демонтируют

Один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения, заявил мэр Тбилиси 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Демонтаж незаконно построенного этажа гостиницы за крепостной стеной на улице Бараташвили начат в столице Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Разрешение на строительство было выдано в 2009 году. По информации Каладзе, один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения.При этом он отметил, что в Тбилиси ни у кого не будет права незаконного строительства.Из-за того, что одобренный в 2009 году проект строительства гостиницы был неприемлем, мэрия и приостановила строительство объекта. Застройщику пришлось представить в службу архитектуры мэрии новый проект, который был одобрен.Гостиница должна быть построена за крепостной стеной в исторической части Тбилиси, которая особо привлекает туристов.

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе