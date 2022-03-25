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Незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси демонтируют
Незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси демонтируют
Один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения, заявил мэр Тбилиси 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T23:35+0400
2022-03-25T23:35+0400
2022-03-25T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Демонтаж незаконно построенного этажа гостиницы за крепостной стеной на улице Бараташвили начат в столице Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Разрешение на строительство было выдано в 2009 году. По информации Каладзе, один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения.При этом он отметил, что в Тбилиси ни у кого не будет права незаконного строительства.Из-за того, что одобренный в 2009 году проект строительства гостиницы был неприемлем, мэрия и приостановила строительство объекта. Застройщику пришлось представить в службу архитектуры мэрии новый проект, который был одобрен.Гостиница должна быть построена за крепостной стеной в исторической части Тбилиси, которая особо привлекает туристов.
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Незаконную надстройку гостиницы в исторической части Тбилиси демонтируют
23:35 25.03.2022 (обновлено: 23:38 25.03.2022) Подписаться на
Один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Демонтаж незаконно построенного этажа гостиницы за крепостной стеной на улице Бараташвили начат в столице Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Разрешение на строительство было выдано в 2009 году. По информации Каладзе, один этаж гостиницы был построен застройщиком без разрешения.
"Сейчас идет демонтаж верхнего этажа. У нас была беседа с владельцем, и мы достигли соглашения. Теперь надстроенный этаж будет демонтирован", – сказал Каладзе
При этом он отметил, что в Тбилиси ни у кого не будет права незаконного строительства.
Из-за того, что одобренный в 2009 году проект строительства гостиницы был неприемлем, мэрия и приостановила строительство объекта. Застройщику пришлось представить в службу архитектуры мэрии новый проект, который был одобрен.
Гостиница должна быть построена за крепостной стеной в исторической части Тбилиси, которая особо привлекает туристов.