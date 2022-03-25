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"Он жив" – глава Госдумы опроверг сообщения о смерти Жириновского
"Он жив" – глава Госдумы опроверг сообщения о смерти Жириновского
Вскоре после распространения сообщений о смерти политика, глава Госдумы опроверг эту информацию 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T13:12+0400
2022-03-25T13:12+0400
2022-03-25T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА Новости."Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", – написал политик в Telegram-канале.Жириновского госпитализировали 2 февраля с коронавирусом, с того времени он находился в больнице.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, россия
"Он жив" – глава Госдумы опроверг сообщения о смерти Жириновского
13:12 25.03.2022 (обновлено: 13:25 25.03.2022) Подписаться на
Вскоре после распространения сообщений о смерти политика, глава Госдумы опроверг эту информацию
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА Новости
.
"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", – написал политик в Telegram-канале.
Жириновского госпитализировали 2 февраля с коронавирусом, с того времени он находился в больнице.