https://sputnik-georgia.ru/20220325/on-zhiv---glava-gosdumy-oproverg-soobscheniya-o-smerti-zhirinovskogo-265492965.html

"Он жив" – глава Госдумы опроверг сообщения о смерти Жириновского

"Он жив" – глава Госдумы опроверг сообщения о смерти Жириновского

Вскоре после распространения сообщений о смерти политика, глава Госдумы опроверг эту информацию 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T13:12+0400

2022-03-25T13:12+0400

2022-03-25T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА Новости."Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", – написал политик в Telegram-канале.Жириновского госпитализировали 2 февраля с коронавирусом, с того времени он находился в больнице.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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