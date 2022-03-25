https://sputnik-georgia.ru/20220325/pokazatel-rasprostraneniya-gepatita-s-v-gruzii-snizilsya-na-67-265491034.html

Показатель распространения гепатита С в Грузии снизился на 67%

Показатель распространения гепатита С в Грузии снизился на 67%

Программой по ликвидации гепатита С воспользовались более 76 тысяч граждан Грузии, почти все они выздоровели 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T13:04+0400

2022-03-25T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Распространение гепатита С в Грузии уменьшилось на 67%, согласно результатам нового исследования, проведенного в стране.Программа искоренения гепатита C стартовала в Грузии в 2016 году. Ею воспользовались уже более 76 тысяч человек, показатель выздоровления достиг 98,9%, говорится в сообщении Минздрава Грузии.Программа предусматривает диагностику, лечение и превенцию заболевания. Все диагностические и последующие исследования, а также медикаменты финансируются полностью государством с августа 2019 года.Желающие пройти быстрый тест на гепатит С должны позвонить на горячую линию 1505 или 116001.Исходя из путей передачи вируса гепатита С, к группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те, кто часто делает переливание крови, а также другие медицинские манипуляции, а также те, кто имеет частые и не защищенные половые контакты.Сегодня Грузия - единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения полностью бесплатно. Аналога грузинской программы элиминации гепатита С еще не было нигде в мире.В рамках этой программы искоренения гепатита С оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая и обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участникам программы предоставляют препарат "Совальди".В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что почти 8% жителей Грузии были носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.

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