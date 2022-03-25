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"Грузинская мечта" обеспечила себе победу на выборах – эксперт

"Грузинская мечта" обеспечила себе победу на выборах – эксперт

Со временем общество станет все больше ценить политику "Грузинской мечты", направленную на сохранение мира, уверен эксперт 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" практически обеспечила себе победу на предстоящих парламентских выборах 2024 года благодаря своей правильной политике, заявил эксперт Андрия Гвидиани.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Власти заявляют, что санкции навредят лишь самой Грузии.Эксперт уверен, что со временем общество станет все больше ценить шаги, которое были предприняты "Грузинской мечтой", а также проводимую ею политику – политику мира."Уже все понимают, что политика "Грузинской мечты" является абсолютно правильной и безошибочной. Соответственно, я бы сказал, что в результате проводимой сегодня политики "Грузинская мечта" практически оформила себе выборы 2024 года", – отметил Гвидиани.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, украина, грузинская мечта, совет европы, владимир путин