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Сколько потеряет мировой туризм из-за ситуации на Украине - прогноз ВТО
Сколько потеряет мировой туризм из-за ситуации на Украине - прогноз ВТО
Российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море, отметили в организации 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Всемирная туристская организация прогнозирует, что потери мирового туризма из-за событий на Украине могут составить 14 миллиардов долларов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В документе отмечается, что в 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм и, если конфликт затянется, может быть потеряно не менее 14 миллиардов долларов мировых доходов от туризма.Организация обращает внимание, что российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море. В качестве направлений на Россию и Украину приходилось 4% всех международных прибытий в Европу, но только 1% доходов Европы от международного туризма в 2020 году, отметили в ВТО.
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в мире, новости, россия, украина, туризм
Сколько потеряет мировой туризм из-за ситуации на Украине - прогноз ВТО
20:38 25.03.2022 (обновлено: 20:55 25.03.2022) Подписаться на
Российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море, отметили в организации
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Всемирная туристская организация прогнозирует, что потери мирового туризма из-за событий на Украине могут составить 14 миллиардов долларов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Закрытие воздушного пространства на Украине и в России, а также наложенный запрет на российских перевозчиков многими европейскими странами влияют на внутренние европейские путешествия. Это также приводит к отклонениям в дальнемагистральных перелетах между Европой и Восточной Азией, что приводит к более продолжительным полетам и более дорогим ценам", - говорится в сообщении ВТО.
В документе отмечается, что в 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм и, если конфликт затянется, может быть потеряно не менее 14 миллиардов долларов мировых доходов от туризма.
Организация обращает внимание, что российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море.
В качестве направлений на Россию и Украину приходилось 4% всех международных прибытий в Европу, но только 1% доходов Европы от международного туризма в 2020 году, отметили в ВТО.