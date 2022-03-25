https://sputnik-georgia.ru/20220325/skolko-poteryaet-mirovoy-turizm-iz-za-situatsii-na-ukraine---prognoz-vto-265508501.html

Сколько потеряет мировой туризм из-за ситуации на Украине - прогноз ВТО

Сколько потеряет мировой туризм из-за ситуации на Украине - прогноз ВТО

Российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море, отметили в организации 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T20:38+0400

2022-03-25T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Всемирная туристская организация прогнозирует, что потери мирового туризма из-за событий на Украине могут составить 14 миллиардов долларов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В документе отмечается, что в 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм и, если конфликт затянется, может быть потеряно не менее 14 миллиардов долларов мировых доходов от туризма.Организация обращает внимание, что российский и украинский рынки важны для соседних стран, а также для европейских стран, куда туристы обычно едут на море. В качестве направлений на Россию и Украину приходилось 4% всех международных прибытий в Европу, но только 1% доходов Европы от международного туризма в 2020 году, отметили в ВТО.

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