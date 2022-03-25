https://sputnik-georgia.ru/20220325/skolko-vich-infitsirovannykh-vyyavili-v-gruzii-s-nachala-goda--265496801.html

Сколько ВИЧ-инфицированных выявили в Грузии с начала года?

Сколько ВИЧ-инфицированных выявили в Грузии с начала года?

Всего в Грузии зарегистрировано 9 268 ВИЧ-инфицированных, большинство из которых мужчины 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T15:14+0400

2022-03-25T15:14+0400

2022-03-25T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. С начала этого года в Грузии выявили 106 новых случаев ВИЧ-инфицирования, сообщили в пресс-службе Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.В течение аналогичного периода прошлого года (1 января - 25 марта) данный показатель составлял 114 случаев, передает "Новости-Грузия".Всего в Грузии зарегистрировано 9 268 ВИЧ-инфицированных, из них 6 917 мужчин и 2 351 женщина. Возраст большинства пациентов – 29-39 лет.СПИД развился у 4 645 пациентов, из которых скончались 1 956 человека. В 2020 году скончались 157 человек, а с начала 2021 года скончался 41 человек.По данным центра, на лечении находятся 5 740 человек, из которых 40 – подростки.Больше всего случаев (3 478) зафиксировано в Тбилиси, из них 87 являются гражданами других стран. Далее следуют Самегрело - Земо Сванети (1 230 случаев) и Имерети (1 110 случаев).Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

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грузия, общество, новости, вич, здравоохранение в грузии