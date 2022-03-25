https://sputnik-georgia.ru/20220325/strategicheskiy-kompas---es-utverdil-kontseptsiyu-bezopasnosti-265499200.html

"Стратегический компас" - ЕС утвердил концепцию безопасности

"Стратегический компас" - ЕС утвердил концепцию безопасности

Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но будут более тесно взаимодействовать 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Лидеры стран-членов Евросоюза утвердили концепцию, которая является первой в области обороны и безопасности в истории Союза и носит название "Стратегический компас".Концепция была согласована в совместной встрече глав МИД и министров обороны ЕС во вторник.Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии."Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов", - сообщил Боррель, под руководством которого разрабатывалась концепция.

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