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Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото
Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото
Наконец-то, над Тбилиси взошло долгожданное весеннее солнце. Но еще буквально на днях март вел себя, как своенравная девица, смену настроений которой трудно... 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T14:58+0400
2022-03-25T14:58+0400
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Даже исконные тбилисские старожилы вряд ли откопают в памяти такую холодную и снежную весну, как нынешняя. Впрочем, для тех, кто по-настоящему любит Тбилиси, он чуден и прекрасен в любую погоду. Именно ощущение надежды и света попытался воссоздать наш репортер в фотографиях, снятых в столице в минувшие мартовские дни.
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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, погода, снег и мороз, снег в тбилиси, фото

Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото

14:58 25.03.2022
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Наконец-то, над Тбилиси взошло долгожданное весеннее солнце. Но еще буквально на днях март вел себя, как своенравная девица, смену настроений которой трудно предугадать.
Даже исконные тбилисские старожилы вряд ли откопают в памяти такую холодную и снежную весну, как нынешняя. Впрочем, для тех, кто по-настоящему любит Тбилиси, он чуден и прекрасен в любую погоду. Именно ощущение надежды и света попытался воссоздать наш репортер в фотографиях, снятых в столице в минувшие мартовские дни.
© photo: Sputnik / StringerМокрый, хлюпающий под ногами снег – характерная особенность тбилисского климата. Автобус – не джип, но даже когда с неба валит не переставая, работе городского транспорта это не мешает.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Общественный транспорт, автобусы и машины - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Stringer
Мокрый, хлюпающий под ногами снег – характерная особенность тбилисского климата. Автобус – не джип, но даже когда с неба валит не переставая, работе городского транспорта это не мешает.
© photo: Sputnik / StringerДля мотоциклистов сезон еще впереди. Пусть байк пока отдыхает.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Эпидемия коронавируса - люди в масках - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Stringer
Для мотоциклистов сезон еще впереди. Пусть байк пока отдыхает.
© photo: Sputnik / StringerПерейти улицу в такую погоду непросто. Главное – не наступить в сугроб.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Stringer
Перейти улицу в такую погоду непросто. Главное – не наступить в сугроб.
© photo: Sputnik / StringerБ-р-р!.. Дама на рекламном плакате одета явно не по сезону. Однако напоминает о теплых днях и красивой жизни.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Stringer
Б-р-р!.. Дама на рекламном плакате одета явно не по сезону. Однако напоминает о теплых днях и красивой жизни.
© photo: Sputnik / Stringer

А вот развозчикам продуктов на скутерах снег не помеха. Езда для них не развлечение, а работа. Укутаешься потеплее – и никому не угнаться!

А вот развозчикам продуктов на скутерах снег не помеха. Езда для них не развлечение, а работа. Укутаешься потеплее – и никому не угнаться! - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Stringer

А вот развозчикам продуктов на скутерах снег не помеха. Езда для них не развлечение, а работа. Укутаешься потеплее – и никому не угнаться!

© photo: Sputnik / StringerКогда темнеет, все плавно погружается в расплывчатую дымку. Согласитесь, чем-то напоминает картину импрессионистов.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Stringer
Когда темнеет, все плавно погружается в расплывчатую дымку. Согласитесь, чем-то напоминает картину импрессионистов.
© photo: Sputnik / Stringer

Пешком идешь и снежинки застилают глаза. Ходить надо осторожно, чтобы не упасть. Для молодых это не проблема, но все равно без нужды в такую погоду люди предпочитают не выходить.

Пешком идешь и снежинки застилают глаза. Ходить надо осторожно, чтобы не упасть. Для молодых это не проблема, но все равно без нужды в такую погоду люди предпочитают не выходить. - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Stringer

Пешком идешь и снежинки застилают глаза. Ходить надо осторожно, чтобы не упасть. Для молодых это не проблема, но все равно без нужды в такую погоду люди предпочитают не выходить.

© photo: Sputnik / StringerКоммунальщики решили бросить погоде вызов. Все разрыли и… остановились. Не проехать, не пройти. Хорошо есть папа, который перенесет на ручках.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Stringer
Коммунальщики решили бросить погоде вызов. Все разрыли и… остановились. Не проехать, не пройти. Хорошо есть папа, который перенесет на ручках.
© photo: Sputnik / StringerНу а службе санитарной очистки приходится работать безостановочно. Ее график от снегопадов не зависит. Проще говоря, мусор в городе вывозят в любую погоду.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Stringer
Ну а службе санитарной очистки приходится работать безостановочно. Ее график от снегопадов не зависит. Проще говоря, мусор в городе вывозят в любую погоду.
© photo: Sputnik / Stringer

Между прочим, что бы ни говорили, но официально на календаре все-таки март. И какая же весна без свежих цветов?!

Между прочим, что бы ни говорили, но официально на календаре все-таки март. И какая же весна без свежих цветов?! - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Stringer

Между прочим, что бы ни говорили, но официально на календаре все-таки март. И какая же весна без свежих цветов?!

© photo: Sputnik / StringerБензозаправочные станции тоже функционируют в привычном режиме. Похоже, водителей, ищущих острых ощущений, и в пургу не оттащишь от баранки.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Stringer
Бензозаправочные станции тоже функционируют в привычном режиме. Похоже, водителей, ищущих острых ощущений, и в пургу не оттащишь от баранки.
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя многие владельцы личных авто предпочитают не рисковать и дожидаются, когда снег, наконец-то, растает.

Хотя многие владельцы личных авто предпочитают не рисковать и дожидаются, когда снег, наконец-то, растает. - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя многие владельцы личных авто предпочитают не рисковать и дожидаются, когда снег, наконец-то, растает.

© photo: Sputnik / StringerТоропиться некуда лишь голубям. Балконов в городе много, а люди милосердны – накормят.
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Голуби на балконе - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Stringer
Торопиться некуда лишь голубям. Балконов в городе много, а люди милосердны – накормят.
© photo: Sputnik / Stringer

Вот только пешеходы никак не угомонятся – легко можно ноги промочить, но они все равно куда-то постоянно спешат.

Вот только пешеходы никак не угомонятся – легко можно ноги промочить, но они все равно куда-то постоянно спешат. - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Stringer

Вот только пешеходы никак не угомонятся – легко можно ноги промочить, но они все равно куда-то постоянно спешат.

© photo: Sputnik / StringerНу и этому обитателю севера погода в самый раз. Порода берет свое – таким собакам морозы не страшны, их, скорее, изводит жара…
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Собака на улице - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Stringer
Ну и этому обитателю севера погода в самый раз. Порода берет свое – таким собакам морозы не страшны, их, скорее, изводит жара…
© photo: Sputnik / Stringer

Совсем не тбилисский пейзаж. Но это, поверьте, Тбилиси! Просто не сразу поймешь – снег сильно изменил все вокруг.

Совсем не тбилисский пейзаж. Но это, поверьте, Тбилиси! Просто не сразу поймешь – снег сильно изменил все вокруг. - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Stringer

Совсем не тбилисский пейзаж. Но это, поверьте, Тбилиси! Просто не сразу поймешь – снег сильно изменил все вокруг.

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