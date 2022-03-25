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Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото
Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото
Наконец-то, над Тбилиси взошло долгожданное весеннее солнце. Но еще буквально на днях март вел себя, как своенравная девица, смену настроений которой трудно... 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T14:58+0400
2022-03-25T14:58+0400
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Даже исконные тбилисские старожилы вряд ли откопают в памяти такую холодную и снежную весну, как нынешняя. Впрочем, для тех, кто по-настоящему любит Тбилиси, он чуден и прекрасен в любую погоду. Именно ощущение надежды и света попытался воссоздать наш репортер в фотографиях, снятых в столице в минувшие мартовские дни.
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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, погода, снег и мороз, снег в тбилиси, фото
Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото Подписаться на
Наконец-то, над Тбилиси взошло долгожданное весеннее солнце. Но еще буквально на днях март вел себя, как своенравная девица, смену настроений которой трудно предугадать.
Даже исконные тбилисские старожилы вряд ли откопают в памяти такую холодную и снежную весну, как нынешняя. Впрочем, для тех, кто по-настоящему любит Тбилиси, он чуден и прекрасен в любую погоду. Именно ощущение надежды и света попытался воссоздать наш репортер в фотографиях, снятых в столице в минувшие мартовские дни.
© photo: Sputnik / Stringer Мокрый, хлюпающий под ногами снег – характерная особенность тбилисского климата. Автобус – не джип, но даже когда с неба валит не переставая, работе городского транспорта это не мешает.
Мокрый, хлюпающий под ногами снег – характерная особенность тбилисского климата. Автобус – не джип, но даже когда с неба валит не переставая, работе городского транспорта это не мешает.
© photo: Sputnik / Stringer Для мотоциклистов сезон еще впереди. Пусть байк пока отдыхает.
Для мотоциклистов сезон еще впереди. Пусть байк пока отдыхает.
© photo: Sputnik / Stringer Перейти улицу в такую погоду непросто. Главное – не наступить в сугроб.
Перейти улицу в такую погоду непросто. Главное – не наступить в сугроб.
© photo: Sputnik / Stringer Б-р-р!.. Дама на рекламном плакате одета явно не по сезону. Однако напоминает о теплых днях и красивой жизни.
Б-р-р!.. Дама на рекламном плакате одета явно не по сезону. Однако напоминает о теплых днях и красивой жизни.
© photo: Sputnik / Stringer
А вот развозчикам продуктов на скутерах снег не помеха. Езда для них не развлечение, а работа. Укутаешься потеплее – и никому не угнаться!
А вот развозчикам продуктов на скутерах снег не помеха. Езда для них не развлечение, а работа. Укутаешься потеплее – и никому не угнаться!
© photo: Sputnik / Stringer Когда темнеет, все плавно погружается в расплывчатую дымку. Согласитесь, чем-то напоминает картину импрессионистов.
Когда темнеет, все плавно погружается в расплывчатую дымку. Согласитесь, чем-то напоминает картину импрессионистов.
© photo: Sputnik / Stringer
Пешком идешь и снежинки застилают глаза. Ходить надо осторожно, чтобы не упасть. Для молодых это не проблема, но все равно без нужды в такую погоду люди предпочитают не выходить.
Пешком идешь и снежинки застилают глаза. Ходить надо осторожно, чтобы не упасть. Для молодых это не проблема, но все равно без нужды в такую погоду люди предпочитают не выходить.
© photo: Sputnik / Stringer Коммунальщики решили бросить погоде вызов. Все разрыли и… остановились. Не проехать, не пройти. Хорошо есть папа, который перенесет на ручках.
Коммунальщики решили бросить погоде вызов. Все разрыли и… остановились. Не проехать, не пройти. Хорошо есть папа, который перенесет на ручках.
© photo: Sputnik / Stringer Ну а службе санитарной очистки приходится работать безостановочно. Ее график от снегопадов не зависит. Проще говоря, мусор в городе вывозят в любую погоду.
Ну а службе санитарной очистки приходится работать безостановочно. Ее график от снегопадов не зависит. Проще говоря, мусор в городе вывозят в любую погоду.
© photo: Sputnik / Stringer
Между прочим, что бы ни говорили, но официально на календаре все-таки март. И какая же весна без свежих цветов?!
Между прочим, что бы ни говорили, но официально на календаре все-таки март. И какая же весна без свежих цветов?!
© photo: Sputnik / Stringer Бензозаправочные станции тоже функционируют в привычном режиме. Похоже, водителей, ищущих острых ощущений, и в пургу не оттащишь от баранки.
Бензозаправочные станции тоже функционируют в привычном режиме. Похоже, водителей, ищущих острых ощущений, и в пургу не оттащишь от баранки.
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя многие владельцы личных авто предпочитают не рисковать и дожидаются, когда снег, наконец-то, растает.
Хотя многие владельцы личных авто предпочитают не рисковать и дожидаются, когда снег, наконец-то, растает.
© photo: Sputnik / Stringer Торопиться некуда лишь голубям. Балконов в городе много, а люди милосердны – накормят.
Торопиться некуда лишь голубям. Балконов в городе много, а люди милосердны – накормят.
© photo: Sputnik / Stringer
Вот только пешеходы никак не угомонятся – легко можно ноги промочить, но они все равно куда-то постоянно спешат.
Вот только пешеходы никак не угомонятся – легко можно ноги промочить, но они все равно куда-то постоянно спешат.
© photo: Sputnik / Stringer Ну и этому обитателю севера погода в самый раз. Порода берет свое – таким собакам морозы не страшны, их, скорее, изводит жара…
Ну и этому обитателю севера погода в самый раз. Порода берет свое – таким собакам морозы не страшны, их, скорее, изводит жара…
© photo: Sputnik / Stringer
Совсем не тбилисский пейзаж. Но это, поверьте, Тбилиси! Просто не сразу поймешь – снег сильно изменил все вокруг.
Совсем не тбилисский пейзаж. Но это, поверьте, Тбилиси! Просто не сразу поймешь – снег сильно изменил все вокруг.