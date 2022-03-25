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Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото

Сумасшедший март в Тбилиси: сюрпризы погоды - фото

Наконец-то, над Тбилиси взошло долгожданное весеннее солнце. Но еще буквально на днях март вел себя, как своенравная девица, смену настроений которой трудно... 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T14:58+0400

2022-03-25T14:58+0400

2022-03-25T14:58+0400

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Даже исконные тбилисские старожилы вряд ли откопают в памяти такую холодную и снежную весну, как нынешняя. Впрочем, для тех, кто по-настоящему любит Тбилиси, он чуден и прекрасен в любую погоду. Именно ощущение надежды и света попытался воссоздать наш репортер в фотографиях, снятых в столице в минувшие мартовские дни.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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