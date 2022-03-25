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Третья попытка: в Грузии пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2022
Третья попытка: в Грузии пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2022
Tbilisi Open Air - самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T18:44+0400
2022-03-25T18:44+0400
2022-03-25T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Один из самых масштабных музыкальных фестивалей грузинской столицы - Tbilisi Open Air - после двухлетней паузы вновь пройдет в Тбилиси, заявили организаторы. Что касается лайнапа, его организаторы феста объявят в ближайшие дни. "Более подробная информация будет сообщена в официальном анонсе", — отметили организаторы.Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, tbilisi open air 2018, шоу-бизнес
Третья попытка: в Грузии пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2022
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Tbilisi Open Air - самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Один из самых масштабных музыкальных фестивалей грузинской столицы - Tbilisi Open Air - после двухлетней паузы вновь пройдет в Тбилиси, заявили организаторы.
"Мы официально анонсируем Tbilisi Open Air 2022 в ближайшие дни", — сказано в сообщении.
Что касается лайнапа, его организаторы феста объявят в ближайшие дни. "Более подробная информация будет сообщена в официальном анонсе", — отметили организаторы.
Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе.
В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.
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