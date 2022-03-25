https://sputnik-georgia.ru/20220325/tretya-popytka-v-gruzii-proydet-muzykalnyy-festival-tbilisi-open-air-2022-265505961.html

Третья попытка: в Грузии пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2022

Третья попытка: в Грузии пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2022

Tbilisi Open Air - самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T18:44+0400

2022-03-25T18:44+0400

2022-03-25T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Один из самых масштабных музыкальных фестивалей грузинской столицы - Tbilisi Open Air - после двухлетней паузы вновь пройдет в Тбилиси, заявили организаторы. Что касается лайнапа, его организаторы феста объявят в ближайшие дни. "Более подробная информация будет сообщена в официальном анонсе", — отметили организаторы.Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, культура, новости, tbilisi open air 2018, шоу-бизнес