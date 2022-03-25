https://sputnik-georgia.ru/20220325/tserkov-vsegda-budet-igrat-reshayuschuyu-rol-v-razvitii-gruzii---premer-265502790.html

Церковь всегда будет играть решающую роль в развитии Грузии - премьер

Церковь всегда будет играть решающую роль в развитии Грузии - премьер

Гарибашвили также подчеркнул роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании ГПЦ 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T17:26+0400

2022-03-25T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Роль Грузинской православной церкви всегда была и будет решающей в развитии нашего народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в кафедральном соборе Сиони, где прошел молебен по случаю дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.По словам премьера, Грузинская церковь из поколения в поколение передавала основные ценности грузинской культуры.В своем обращении глава грузинского правительства также подчеркнул роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании ГПЦ."Безусловно, заслуга нашего мудрого патриарха Илии II в том, что наша церковь получила широкое признание, и это заслуга его авторитета. Еще раз присоединяюсь к этому поздравлению. Пусть сегодняшний день будет символом объединения нашего народа", - заявил премьер.В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.

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грузия, новости, грузинская православная церковь, илия второй