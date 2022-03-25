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Церковь всегда будет играть решающую роль в развитии Грузии - премьер
Церковь всегда будет играть решающую роль в развитии Грузии - премьер
Гарибашвили также подчеркнул роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании ГПЦ 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T17:26+0400
2022-03-25T17:26+0400
2022-03-25T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Роль Грузинской православной церкви всегда была и будет решающей в развитии нашего народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в кафедральном соборе Сиони, где прошел молебен по случаю дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.По словам премьера, Грузинская церковь из поколения в поколение передавала основные ценности грузинской культуры.В своем обращении глава грузинского правительства также подчеркнул роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании ГПЦ."Безусловно, заслуга нашего мудрого патриарха Илии II в том, что наша церковь получила широкое признание, и это заслуга его авторитета. Еще раз присоединяюсь к этому поздравлению. Пусть сегодняшний день будет символом объединения нашего народа", - заявил премьер.В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.
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грузия, новости, грузинская православная церковь, илия второй
Церковь всегда будет играть решающую роль в развитии Грузии - премьер
17:26 25.03.2022 (обновлено: 17:29 25.03.2022) Подписаться на
Гарибашвили также подчеркнул роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании ГПЦ
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Роль Грузинской православной церкви всегда была и будет решающей в развитии нашего народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал в кафедральном соборе Сиони, где прошел молебен по случаю дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.
"Без преувеличения следует сказать, что роль Грузинской православной церкви всегда была и будет иметь решающее значение для развития нашего народа. Нужно прямо сказать, что православие для каждого грузина связано с грузинской идентичностью, нашей культурой", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, Грузинская церковь из поколения в поколение передавала основные ценности грузинской культуры.
В своем обращении глава грузинского правительства также подчеркнул роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании ГПЦ.
"Безусловно, заслуга нашего мудрого патриарха Илии II в том, что наша церковь получила широкое признание, и это заслуга его авторитета. Еще раз присоединяюсь к этому поздравлению. Пусть сегодняшний день будет символом объединения нашего народа", - заявил премьер.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.