https://sputnik-georgia.ru/20220325/v-gruzii-otkrylsya-literaturnyy-lager-265487995.html

В Грузии открылся "литературный лагерь"

В Грузии открылся "литературный лагерь"

Лагерь проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T11:29+0400

2022-03-25T11:29+0400

2022-03-25T11:29+0400

грузинская литература

грузия

культура

общество

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Лагерь, где участникам проведут курс лекций по грузинской литературе, драматургии, анализу литературного текста и критике, открылся в Тбилиси для лиц с особыми потребностями и студентов высших учебных заведений.На первых лекциях прозаик и журналист Русудан Рухадзе выступила с лекцией "Жить, чтобы рассказывать", в которой поведала о приемах генерации и повествования идей, а также способах построения текста. Литературовед Ника Агладзе рассказал участникам лагеря о критике прозы и поэзии XXI века.В ближайшие дни драматург Кети Девдариани прочитает лекцию об особенностях драматургии, а писатель Дато Турашвили расскажет участникам лагеря о войне и значении протеста в литературе. Также в лагере пройдут кинопоказы и дискуссии.Мероприятия будут проходить до 27 марта. Лагерь проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.

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грузинская литература, грузия, культура, общество