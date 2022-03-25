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В Грузии открылся "литературный лагерь"
В Грузии открылся "литературный лагерь"
Лагерь проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T11:29+0400
2022-03-25T11:29+0400
2022-03-25T11:29+0400
грузинская литература
грузия
культура
общество
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Лагерь, где участникам проведут курс лекций по грузинской литературе, драматургии, анализу литературного текста и критике, открылся в Тбилиси для лиц с особыми потребностями и студентов высших учебных заведений.На первых лекциях прозаик и журналист Русудан Рухадзе выступила с лекцией "Жить, чтобы рассказывать", в которой поведала о приемах генерации и повествования идей, а также способах построения текста. Литературовед Ника Агладзе рассказал участникам лагеря о критике прозы и поэзии XXI века.В ближайшие дни драматург Кети Девдариани прочитает лекцию об особенностях драматургии, а писатель Дато Турашвили расскажет участникам лагеря о войне и значении протеста в литературе. Также в лагере пройдут кинопоказы и дискуссии.Мероприятия будут проходить до 27 марта. Лагерь проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузинская литература, грузия, культура, общество
В Грузии открылся "литературный лагерь"
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Лагерь проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Лагерь, где участникам проведут курс лекций по грузинской литературе, драматургии, анализу литературного текста и критике, открылся в Тбилиси для лиц с особыми потребностями и студентов высших учебных заведений.
Цель проекта
– популяризация грузинской литературы, обмен знаниями и опытом, поощрение активного участия в современном литературном процессе. Кроме того, вовлечение в этот процесс людей с особыми потребностями и открытие будущих профессиональных возможностей.
На первых лекциях прозаик и журналист Русудан Рухадзе выступила с лекцией "Жить, чтобы рассказывать", в которой поведала о приемах генерации и повествования идей, а также способах построения текста.
Литературовед Ника Агладзе рассказал участникам лагеря о критике прозы и поэзии XXI века.
В ближайшие дни драматург Кети Девдариани прочитает лекцию об особенностях драматургии, а писатель Дато Турашвили расскажет участникам лагеря о войне и значении протеста в литературе. Также в лагере пройдут кинопоказы и дискуссии.
Мероприятия будут проходить до 27 марта. Лагерь проходит в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.