https://sputnik-georgia.ru/20220325/v-gruzii-otmechayut-stoletie-so-dnya-rozhdeniya-rezhissera-lili-ioseliani--265505716.html

В Грузии отмечают столетие со дня рождения режиссера Лили Иоселиани

В Грузии отмечают столетие со дня рождения режиссера Лили Иоселиани

Иоселиани была выдающимся педагогом, театральным режиссером и киноактрисой 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T18:25+0400

2022-03-25T18:25+0400

2022-03-25T18:33+0400

грузия

культура

новости

кино

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/19/265504858_0:30:1300:761_1920x0_80_0_0_4e164de5c6d0864f4c87004509cfb3ee.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В Грузии отмечают столетие со дня рождения известного грузинского режиссера, народной артистки и выдающегося педагога Лили Иоселиани, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. В ведомстве почтили память Лили Иоселиани и ее вклад в развитие грузинской культуры. Лили Иоселиани окончила Тбилисский государственный университет театра и кино им. Шота Руставели в 1945 году. В разные годы была директором Театра юного зрителя им. Нодара Думбадзе, Государственного драматического театра им. К. Марджанишвили, Национального театра им. Ш. Руставели, а также художественным руководителем Профессионального государственного театра им. Г. Эристави в Гори. Среди известных постановок Лили Иоселиани "Пигмалион" по Бернарду Шоу, "На дне" по Горькому, "Три сестры" по Чехову, "Идиот" по Достоевскому, "Ромео и Джульетта", "Буря" и "Гамлет" по Шекспиру, "Счастье Ирине" по Клдиашвили и др. Лили Иоселиани также снималась в кино: "Дом Бернарды Альбы" Бидзины Чхеидзе, "Путешествие молодого композитора" Георгия Шенгелая, "Корни" Карамана Мгеладзе и др. С 1945 года и до самой смерти Иоселиани занималась педагогической деятельностью в Грузинском университете театра и кино имени Шота Руставели, была профессором этого же университета.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, культура, новости, кино, министерство культуры, спорта и молодежи грузии