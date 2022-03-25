https://sputnik-georgia.ru/20220325/v-gruzii-proydet-chempionat-po-sloupstaylu-265409975.html

В Грузии пройдет чемпионат по слоупстайлу

В Грузии пройдет чемпионат по слоупстайлу

Принять участие могут любители фристайла, для этого необходимо пройти регистрацию 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T08:31+0400

2022-03-25T08:31+0400

2022-03-25T08:31+0400

спорт

гудаури

спорт

грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Чемпионат Грузии по слоупстайлу пройдет на зимнем горнолыжном курорте Гудаури 26 марта, говорится в сообщении Федерации лыжного спорта.Слоупстайл (slopestyle) – тип соревнований, состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.Слоупстайл требует хорошей технической подготовки спортсменов и точности выполнения трюков, так как падение на трассе может привести к потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка."Катайтесь в большом парке White Rabbit со своим бордом или лыжами, покажите нам лучшие трюки и станьте чемпионом Грузии по слоупстайлу", – говорится в сообщении организаторов.Принять участие в спортивном соревновании могут все любители фристайла, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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