https://sputnik-georgia.ru/20220325/v-gruzii-proydet-chempionat-po-sloupstaylu-265409975.html
В Грузии пройдет чемпионат по слоупстайлу
В Грузии пройдет чемпионат по слоупстайлу
Принять участие могут любители фристайла, для этого необходимо пройти регистрацию 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T08:31+0400
2022-03-25T08:31+0400
2022-03-25T08:31+0400
спорт
гудаури
спорт
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251327337_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e9155652996e49ffc08242414e9b0a14.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Чемпионат Грузии по слоупстайлу пройдет на зимнем горнолыжном курорте Гудаури 26 марта, говорится в сообщении Федерации лыжного спорта.Слоупстайл (slopestyle) – тип соревнований, состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.Слоупстайл требует хорошей технической подготовки спортсменов и точности выполнения трюков, так как падение на трассе может привести к потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка."Катайтесь в большом парке White Rabbit со своим бордом или лыжами, покажите нам лучшие трюки и станьте чемпионом Грузии по слоупстайлу", – говорится в сообщении организаторов.Принять участие в спортивном соревновании могут все любители фристайла, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251327337_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f1d599703f6307d1a1495833adffeb04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, гудаури, спорт, грузия, новости
В Грузии пройдет чемпионат по слоупстайлу
Подписаться на
Принять участие могут любители фристайла, для этого необходимо пройти регистрацию
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Чемпионат Грузии по слоупстайлу пройдет на зимнем горнолыжном курорте Гудаури 26 марта, говорится в сообщении Федерации лыжного спорта.
Слоупстайл (slopestyle) – тип соревнований, состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.
Слоупстайл требует хорошей технической подготовки спортсменов и точности выполнения трюков, так как падение на трассе может привести к потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка.
"Катайтесь в большом парке White Rabbit со своим бордом или лыжами, покажите нам лучшие трюки и станьте чемпионом Грузии по слоупстайлу", – говорится в сообщении организаторов.
Принять участие в спортивном соревновании могут все любители фристайла, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.