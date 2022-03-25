https://sputnik-georgia.ru/20220325/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-legkovykh-mashin-265497241.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых машин

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых машин

Однако движение все еще запрещено для машин с прицепом и полуприцепом. 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T14:59+0400

2022-03-25T14:59+0400

2022-03-25T14:59+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

департамент автомобильных дорог

степанцминда

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904924_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a43ac91a4f1ced137eb46466fc8d1888.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы открыта для легковых машин, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Восстановить движение для легкового транспорта на отрезке Гудаури – Коби автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс удалось в результате проведения очистительных работ.На указанном участке из-за гололеда запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом.По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета Гудаури и Гудаури – Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.

степанцминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, степанцминда, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс