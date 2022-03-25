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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых машин
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых машин
Однако движение все еще запрещено для машин с прицепом и полуприцепом. 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T14:59+0400
2022-03-25T14:59+0400
2022-03-25T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы открыта для легковых машин, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Восстановить движение для легкового транспорта на отрезке Гудаури – Коби автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс удалось в результате проведения очистительных работ.На указанном участке из-за гололеда запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом.По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета Гудаури и Гудаури – Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, степанцминда, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых машин
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Однако движение все еще запрещено для машин с прицепом и полуприцепом.
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы открыта для легковых машин, говорится в сообщении на сайте
департамента автомобильных дорог.
Восстановить движение для легкового транспорта на отрезке Гудаури – Коби автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс удалось в результате проведения очистительных работ.
На указанном участке из-за гололеда запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета Гудаури и Гудаури – Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.