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Вице-спикер: Грузия не намерена решать территориальные вопросы силовым путем
Вице-спикер: Грузия не намерена решать территориальные вопросы силовым путем
Неправительственные организации заявляют, что население Абхазии и Южной Осетии опасается конфликта 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T19:15+0400
2022-03-25T19:15+0400
2022-03-25T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский опроверг предположения о том, что власти намерены восстанавливать территориальную целостность страны силовым путем.По его словам, ряд неправительственных организаций заявляет, что жители неподконтрольных властям Грузии территорий - Абхазии и Южной Осетии, встревожены информацией, что грузинские власти якобы рассматривают возможность восстановления территориальной целостности силой.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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Вице-спикер: Грузия не намерена решать территориальные вопросы силовым путем
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Неправительственные организации заявляют, что население Абхазии и Южной Осетии опасается конфликта
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский опроверг предположения о том, что власти намерены восстанавливать территориальную целостность страны силовым путем.
По его словам, ряд неправительственных организаций заявляет, что жители неподконтрольных властям Грузии территорий - Абхазии и Южной Осетии, встревожены информацией, что грузинские власти якобы рассматривают возможность восстановления территориальной целостности силой.
"Это, безусловно, не соответствует действительности", - заявил Вольский на брифинге в парламенте.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.