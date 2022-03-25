https://sputnik-georgia.ru/20220325/vitse-spiker-gruziya-ne-namerena-reshat-territorialnye-voprosy-silovym-putem-265506754.html

Вице-спикер: Грузия не намерена решать территориальные вопросы силовым путем

Вице-спикер: Грузия не намерена решать территориальные вопросы силовым путем

Неправительственные организации заявляют, что население Абхазии и Южной Осетии опасается конфликта 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T19:15+0400

2022-03-25T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский опроверг предположения о том, что власти намерены восстанавливать территориальную целостность страны силовым путем.По его словам, ряд неправительственных организаций заявляет, что жители неподконтрольных властям Грузии территорий - Абхазии и Южной Осетии, встревожены информацией, что грузинские власти якобы рассматривают возможность восстановления территориальной целостности силой.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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грузия, политика, новости, абхазия, цхинвальский регион