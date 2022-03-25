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Жизнь в миниатюре: художница из Грузии создает реалистичные фигуры в микроформате
Жизнь в миниатюре: художница из Грузии создает реалистичные фигуры в микроформате
Жительница Тбилиси Марьям Чичиашвили создает миниатюрные фигуры из подручных материалов, а также специальной глины для лепки. Смотрите в видео, как выглядят... 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T16:26+0400
2022-03-25T16:26+0400
2022-03-25T16:26+0400
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По словам Марьям, лепка стала для нее не только хобби, но и спасением от тоски, когда женщина переживала тяжелый период в связи со скоропостижной смертью матери. "Я просто захотела все эти эмоции – любовь и тоску по матери – как-то выразить. В то время я работала главным кондитером и жила в Англии. Единственное, что было у меня под рукой – сахарная масса и тесто. Поэтому я начала делать маленькие домики именно из сахарной массы", – вспомнила Марьям.
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Жизнь в миниатюре. Грузинская художница создает реалистичные фигуры в микро-формате
Жительница Тбилиси Марьям Чичиашвили создает миниатюрные фигуры из подручных материалов, а также специальной глины для лепки. Ruptly пообщались с художницей в субботу. По словам Марьям, лепка стала для нее не только хобби, но и спасением от тоски, когда женщина переживала тяжелый период в связи со скоропостижной смертью матери. "Я просто захотела все эти эмоции - любовь и тоску по матери - как-то выразить. В то время я работала главным кондитером и жила в Англии. Единственное, что было у меня под рукой - сахарная масса и тесто. Поэтому я начала делать маленькие домики именно из сахарной массы", - вспомнила Марьям.
2022-03-25T16:26+0400
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Жизнь в миниатюре: художница из Грузии создает реалистичные фигуры в микроформате
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Жительница Тбилиси Марьям Чичиашвили создает миниатюрные фигуры из подручных материалов, а также специальной глины для лепки. Смотрите в видео, как выглядят крошечные изделия
По словам Марьям, лепка стала для нее не только хобби, но и спасением от тоски, когда женщина переживала тяжелый период в связи со скоропостижной смертью матери.
"Я просто захотела все эти эмоции – любовь и тоску по матери – как-то выразить. В то время я работала главным кондитером и жила в Англии. Единственное, что было у меня под рукой – сахарная масса и тесто. Поэтому я начала делать маленькие домики именно из сахарной массы", – вспомнила Марьям.