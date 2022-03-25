https://sputnik-georgia.ru/20220325/zhizn-v-miniatyure-khudozhnitsa-iz-gruzii-sozdaet-realistichnye-figury-v-mikroformate-265229103.html

Жизнь в миниатюре: художница из Грузии создает реалистичные фигуры в микроформате

Жизнь в миниатюре: художница из Грузии создает реалистичные фигуры в микроформате

Жительница Тбилиси Марьям Чичиашвили создает миниатюрные фигуры из подручных материалов, а также специальной глины для лепки. Смотрите в видео, как выглядят... 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T16:26+0400

2022-03-25T16:26+0400

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По словам Марьям, лепка стала для нее не только хобби, но и спасением от тоски, когда женщина переживала тяжелый период в связи со скоропостижной смертью матери. "Я просто захотела все эти эмоции – любовь и тоску по матери – как-то выразить. В то время я работала главным кондитером и жила в Англии. Единственное, что было у меня под рукой – сахарная масса и тесто. Поэтому я начала делать маленькие домики именно из сахарной массы", – вспомнила Марьям.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Жизнь в миниатюре. Грузинская художница создает реалистичные фигуры в микро-формате Жительница Тбилиси Марьям Чичиашвили создает миниатюрные фигуры из подручных материалов, а также специальной глины для лепки. Ruptly пообщались с художницей в субботу. По словам Марьям, лепка стала для нее не только хобби, но и спасением от тоски, когда женщина переживала тяжелый период в связи со скоропостижной смертью матери. "Я просто захотела все эти эмоции - любовь и тоску по матери - как-то выразить. В то время я работала главным кондитером и жила в Англии. Единственное, что было у меня под рукой - сахарная масса и тесто. Поэтому я начала делать маленькие домики именно из сахарной массы", - вспомнила Марьям. 2022-03-25T16:26+0400 true PT1M27S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, тбилиси, искусство, мультимедиа, видео, видео