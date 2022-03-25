https://sputnik-georgia.ru/20220325/zimnyaya-depressiya-o-chem-novyy-film-gruzinskogo-rezhissera-265497361.html

"Зимняя депрессия": о чем новый фильм грузинского режиссера?

"Зимняя депрессия": о чем новый фильм грузинского режиссера?

Это история о том, как простая депрессия может разрушить всю жизнь человека 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T15:46+0400

2022-03-25T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Тазо Нариманидзе под названием "Зимняя депрессия" скоро увидят грузинские и иностранные киноманы.В 2016 году Национальный центр кинематографии Грузии объявил конкурс на финансирование производства малобюджетного полнометражного фильма. Тазо Нариманидзе отправил свой сценарий и работа оказалась в числе победителей конкурса.К примеру, стиль повествования в фильме ведется от первого лица, также снимались длинные сцены и кадры, чтобы максимально избежать нарезок моментов.Главный герой фильма – писатель, который из-за сумбурной личной жизни переезжает из города в родную деревню. Он носит в себе большой груз – душевную травму, которая приводит к проблемам в отношениях, к разрушению семьи и личности в целом.Съемки фильма проходили в Тбилиси, в регионе Рача и разных деревнях в округе. В главных ролях снялись актеры Гиги Датиашвили и Анастасия Чантурия. Оператор картины – Гури Голидзе, художник – Котэ Джапаридзе.Тазо Нариманидзе ожидает, что вскоре фильм заживет активной фестивальной жизнью, а после будет показан и в Грузии.

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грузинское кино, культура, грузия, новости, тбилиси, рача, национальный киноцентр грузии