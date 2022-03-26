https://sputnik-georgia.ru/20220326/anastasiya-gubanova-zanyala-shestoe-mesto-na-chm-po-figurnomu-kataniyu-265517784.html

Анастасия Губанова заняла шестое место на ЧМ по фигурному катанию

Анастасия Губанова заняла шестое место на ЧМ по фигурному катанию

Это является лучшим результатом, достигнутым представительницами сборной Грузии на ЧМ в женском одиночном катании 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T17:01+0400

2022-03-26T17:01+0400

2022-03-26T17:01+0400

фигурное катание

анастасия губанова

спорт

грузия

новости

франция

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова заняла шестое место на чемпионату мира по фигурному катанию.На проходящем в Монпелье (Франция) чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года были разыграны медали в одиночном женском катании.В итоге по суммарному результату в обеих программах, Губанова набрала 196,61 балла и заняла шестое место. Это является лучшим результатом, достигнутым представительницами сборной Грузии на чемпионате мира в женском одиночном катании.

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фигурное катание, анастасия губанова, спорт, грузия, новости, франция