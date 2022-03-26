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Анастасия Губанова заняла шестое место на ЧМ по фигурному катанию
Анастасия Губанова заняла шестое место на ЧМ по фигурному катанию
Это является лучшим результатом, достигнутым представительницами сборной Грузии на ЧМ в женском одиночном катании 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T17:01+0400
2022-03-26T17:01+0400
2022-03-26T17:01+0400
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова заняла шестое место на чемпионату мира по фигурному катанию.На проходящем в Монпелье (Франция) чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года были разыграны медали в одиночном женском катании.В итоге по суммарному результату в обеих программах, Губанова набрала 196,61 балла и заняла шестое место. Это является лучшим результатом, достигнутым представительницами сборной Грузии на чемпионате мира в женском одиночном катании.
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фигурное катание, анастасия губанова, спорт, грузия, новости, франция
Анастасия Губанова заняла шестое место на ЧМ по фигурному катанию
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Это является лучшим результатом, достигнутым представительницами сборной Грузии на ЧМ в женском одиночном катании
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова заняла шестое место на чемпионату мира по фигурному катанию.
На проходящем в Монпелье (Франция) чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года были разыграны медали в одиночном женском катании.
Анастасия Губанова вошла в список 24 лучших фигуристок: после 14-го места в короткой программе (62,59) представительница Грузии гораздо лучше выступила в произвольной и, набрав 134,02 балла, заняла пятую ступень.
В итоге по суммарному результату в обеих программах, Губанова набрала 196,61 балла и заняла шестое место. Это является лучшим результатом, достигнутым представительницами сборной Грузии на чемпионате мира в женском одиночном катании.