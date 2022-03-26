https://sputnik-georgia.ru/20220326/armiya-azerbaydzhana-zashla-v-zonu-otvetstvennosti-mirotvortsev-rf-265523887.html

Армия Азербайджана зашла в зону ответственности миротворцев РФ

Армия Азербайджана зашла в зону ответственности миротворцев РФ

Сейчас командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T21:31+0400

2022-03-26T21:31+0400

2022-03-26T21:41+0400

обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.Кроме этого, войска Республики Азербайджан нанесли четыре удара беспилотниками Bayraktar TB2 по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурах.В Минобороны отмечают, что в данное время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение."Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", – добавили там.Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение.Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, новости, баку, политика, в мире, азербайджан