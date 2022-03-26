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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 26 марта
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 26 марта
Cуточный прирост инфицированных COVID уже который день не превышает тысячи 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T14:04+0400
2022-03-26T14:04+0400
2022-03-26T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинские медики из 658 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 290 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 836 тестов на коронавирус, 20 527 – на антиген, 2 309 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 959 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 478 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 615 166 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 6 пациентов, а с начала пандемии – 16 704.На данный момент в стране 14 063 активных случая, из них 665 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 184 пациентов тяжелое, 13 398 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 25 марта, составляет 2,88%, за две недели – 4,7%, за семь дней – 3,63%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 26 марта
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Cуточный прирост инфицированных COVID уже который день не превышает тысячи
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинские медики из 658 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 290 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 53
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8
В стране за последние сутки сделано 22 836 тестов на коронавирус, 20 527 – на антиген, 2 309 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 645 959 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 478 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 615 166 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 6 пациентов, а с начала пандемии – 16 704.
На данный момент в стране 14 063 активных случая, из них 665 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 184 пациентов тяжелое, 13 398 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 25 марта, составляет 2,88%, за две недели – 4,7%, за семь дней – 3,63%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.