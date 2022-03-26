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Депутат Госдумы РФ рассказал, что ждет руководство Украины – видео
Депутат Госдумы РФ рассказал, что ждет руководство Украины – видео
Для наказания украинских военных преступников нужно создать трибунал. С таким призывом выступили в Госдуме России. Смотрите в видео, что заявил один из... 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T19:39+0400
2022-03-26T19:39+0400
2022-03-26T20:13+0400
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Об ответственности за преступления против мирных жителей "Sputnik на русском" поговорил с автором инициативы по созданию военного суда Артемом Туровым, заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, госдума рф, политика, видео
Депутат Госдумы РФ рассказал, что ждет руководство Украины – видео
19:39 26.03.2022 (обновлено: 20:13 26.03.2022) Подписаться на
Для наказания украинских военных преступников нужно создать трибунал. С таким призывом выступили в Госдуме России. Смотрите в видео, что заявил один из российских депутатов
Об ответственности за преступления против мирных жителей "Sputnik на русском"
поговорил с автором инициативы по созданию военного суда Артемом Туровым, заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России.