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Депутат Госдумы РФ рассказал, что ждет руководство Украины – видео

Депутат Госдумы РФ рассказал, что ждет руководство Украины – видео

Для наказания украинских военных преступников нужно создать трибунал. С таким призывом выступили в Госдуме России. Смотрите в видео, что заявил один из... 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T19:39+0400

2022-03-26T19:39+0400

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Об ответственности за преступления против мирных жителей "Sputnik на русском" поговорил с автором инициативы по созданию военного суда Артемом Туровым, заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, госдума рф, политика, видео