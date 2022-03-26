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Глава Нацбанка: долларизация – самый большой риск для банков Грузии
Глава Нацбанка: долларизация – самый большой риск для банков Грузии
Это самая большая угроза для банковской системы Грузии, заявил Гвенетадзе 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T15:26+0400
2022-03-26T15:26+0400
2022-03-26T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Долларизация на сегодняшний день является самым большим риском для банковской системы Грузии, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.По данным на февраль 2022 года, депозиты в иностранной валюте составляли 59,25% от общего объема депозитов, кредиты в иностранной валюте – 49%. В среднем объем депозитов и кредитов в иностранной валюте за месяц вырос на 1%.При этом он отметил, что Нацбанк продолжит политику дедолларизации.Национальный банк страны в 2016 году начал комплексную программу по снижению объемов обращения доллара в экономике страны. Среди мер измененные требования к резервам коммерческих банков и ограничения на выдачу кредитов в иностранной валюте.
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экономика, грузия, новости, национальный банк
Глава Нацбанка: долларизация – самый большой риск для банков Грузии
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Это самая большая угроза для банковской системы Грузии, заявил Гвенетадзе
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Долларизация на сегодняшний день является самым большим риском для банковской системы Грузии, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
По данным на февраль 2022 года, депозиты в иностранной валюте составляли 59,25% от общего объема депозитов, кредиты в иностранной валюте – 49%. В среднем объем депозитов и кредитов в иностранной валюте за месяц вырос на 1%.
"Политика ларизации дала финансовой системе возможность справиться с шоком от пандемии коронавируса. В тоже время сейчас наблюдается рост долларизации… Исходя из этого не только я, но и независимые агентства и международные организации, считают, что долларизация – самый большой риск для банковской системы Грузии", – сказал Гвенетадзе.
При этом он отметил, что Нацбанк продолжит политику дедолларизации.
Национальный банк страны в 2016 году начал комплексную программу по снижению объемов обращения доллара в экономике страны. Среди мер измененные требования к резервам коммерческих банков и ограничения на выдачу кредитов в иностранной валюте.