https://sputnik-georgia.ru/20220326/glava-natsbanka-dollarizatsiya--samyy-bolshoy-risk-dlya-bankov-gruzii-265517151.html

Глава Нацбанка: долларизация – самый большой риск для банков Грузии

Глава Нацбанка: долларизация – самый большой риск для банков Грузии

Это самая большая угроза для банковской системы Грузии, заявил Гвенетадзе 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T15:26+0400

2022-03-26T15:26+0400

2022-03-26T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Долларизация на сегодняшний день является самым большим риском для банковской системы Грузии, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.По данным на февраль 2022 года, депозиты в иностранной валюте составляли 59,25% от общего объема депозитов, кредиты в иностранной валюте – 49%. В среднем объем депозитов и кредитов в иностранной валюте за месяц вырос на 1%.При этом он отметил, что Нацбанк продолжит политику дедолларизации.Национальный банк страны в 2016 году начал комплексную программу по снижению объемов обращения доллара в экономике страны. Среди мер измененные требования к резервам коммерческих банков и ограничения на выдачу кредитов в иностранной валюте.

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2022

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экономика, грузия, новости, национальный банк