https://sputnik-georgia.ru/20220326/grazhdane-ukrainy-v-gruzii-smogut-uchitsya-na-ukrainskom-yazyke-265520125.html

Граждане Украины в Грузии смогут учиться на украинском языке

Граждане Украины в Грузии смогут учиться на украинском языке

Министерство уже работает над созданием специальной программы для украинского сектора 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T18:30+0400

2022-03-26T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство образования Грузии приняло решение открыть украинский сектор для детей граждан Украины, говорится в сообщении ведомства.По данным Минобразования, таким образом прибывшие в Грузию дети граждан Украины смогут получать образование на родном для них языке.Ведомство уже работает над созданием специальной программы для украинского сектора.Из-за событий на Украине часть граждан этой страны с семьями прибыли в Грузию. На данном этапе в грузинские школы уже зачислены 190 учеников, получавших образование на родине на украинском языке.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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украина, грузия, новости, общество, образование в грузии