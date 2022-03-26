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Граждане Украины в Грузии смогут учиться на украинском языке
Граждане Украины в Грузии смогут учиться на украинском языке
Министерство уже работает над созданием специальной программы для украинского сектора 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T18:30+0400
2022-03-26T18:30+0400
2022-03-26T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство образования Грузии приняло решение открыть украинский сектор для детей граждан Украины, говорится в сообщении ведомства.По данным Минобразования, таким образом прибывшие в Грузию дети граждан Украины смогут получать образование на родном для них языке.Ведомство уже работает над созданием специальной программы для украинского сектора.Из-за событий на Украине часть граждан этой страны с семьями прибыли в Грузию. На данном этапе в грузинские школы уже зачислены 190 учеников, получавших образование на родине на украинском языке.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, грузия, новости, общество, образование в грузии
Граждане Украины в Грузии смогут учиться на украинском языке
18:30 26.03.2022 (обновлено: 18:37 26.03.2022) Подписаться на
Министерство уже работает над созданием специальной программы для украинского сектора
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство образования Грузии приняло решение открыть украинский сектор для детей граждан Украины, говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобразования, таким образом прибывшие в Грузию дети граждан Украины смогут получать образование на родном для них языке.
Ведомство уже работает над созданием специальной программы для украинского сектора.
Из-за событий на Украине часть граждан этой страны с семьями прибыли в Грузию. На данном этапе в грузинские школы уже зачислены 190 учеников, получавших образование на родине на украинском языке.
К слову, украинский сектор будет не единственный в Грузии. Представители нацменьшинств в стране обучаются также на русском, армянском и азербайджанском языках. Обучение в таких секторах ведется на языке нацменьшинств и предполагает изучение государственного языка с первого класса.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.